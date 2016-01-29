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"الرشيد": مترو الرياض ينطلق هذا العام.. والشباب سينقل العاصمة للعالمية

يخفِّض عدد رحلات السيارات بنحو 250 ألف رحلة يوميًّا ويغطي 176 كلم

كشف فهد بن عبد المحسن الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن إطلاق مترو الرياض العام الميلادي الحالي، مؤكدًا أن كل ركائز نجاح النهضة العمرانية والتنموية موجودة في مدينة الرياض، ومشيرًا في هذا الصدد إلى أن شبابها وشاباتها هم من سيقودونها للعالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض في حديث لقناة mbc مع يوسف الغنامين عن أبرز محاور (استراتيجية تطوير مدينة ‫الرياض)، التي تحدَّث عنها ‫ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: إن أكثر من 65٪ من سكان الرياض دون سن الثلاثين من شباب وشابات مؤهلين وطموحين، ونستطيع من خلالهم تحقيق الاستراتيجية الطموحة لتطوير الرياض.

ونوه الرشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي قاد التطور العمراني والتنموي لمدينة الرياض إبان إمارته لها خلال 55 عامًا؛ ليقفز عدد سكانها من 150 ألفًا إلى 7.5 مليون نسمة.

مشيرًا إلى أن الرياض في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ستنتقل إلى العالمية؛ لتكون ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم خلال عشر سنوات بحلول 2030.

ولفت رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى المشاريع العالمية التي تحتضنها العاصمة الرياض حاليًا، وهي: مشروع القدية بوصفه أكبر مشروع ترفيهي في جميع أنحاء العالم، ومشروع المترو والنقل العام من أكبر مشاريع البنية التحتية في العالم، الذي سيُفتتح هذا العام، وحديقة الملك سلمان التي تكبر بمرتين عن حديقة الهايد بارك في لندن والسنترال بارك في نيويورك.

يُذكر أن ‏‫قطار الرياض الذي يعتمد التشغيل الأوتوماتيكي سينطلق في الربع الثالث من 2021، ويخفِّض عدد رحلات السيارات بنحو 250 ألف رحلة يوميًّا، ويغطى 176 كلم من العاصمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرشيد": مترو الرياض ينطلق هذا العام.. والشباب سينقل العاصمة للعالمية
سبق

كشف فهد بن عبد المحسن الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن إطلاق مترو الرياض العام الميلادي الحالي، مؤكدًا أن كل ركائز نجاح النهضة العمرانية والتنموية موجودة في مدينة الرياض، ومشيرًا في هذا الصدد إلى أن شبابها وشاباتها هم من سيقودونها للعالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض في حديث لقناة mbc مع يوسف الغنامين عن أبرز محاور (استراتيجية تطوير مدينة ‫الرياض)، التي تحدَّث عنها ‫ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: إن أكثر من 65٪ من سكان الرياض دون سن الثلاثين من شباب وشابات مؤهلين وطموحين، ونستطيع من خلالهم تحقيق الاستراتيجية الطموحة لتطوير الرياض.

ونوه الرشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي قاد التطور العمراني والتنموي لمدينة الرياض إبان إمارته لها خلال 55 عامًا؛ ليقفز عدد سكانها من 150 ألفًا إلى 7.5 مليون نسمة.

مشيرًا إلى أن الرياض في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ستنتقل إلى العالمية؛ لتكون ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم خلال عشر سنوات بحلول 2030.

ولفت رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى المشاريع العالمية التي تحتضنها العاصمة الرياض حاليًا، وهي: مشروع القدية بوصفه أكبر مشروع ترفيهي في جميع أنحاء العالم، ومشروع المترو والنقل العام من أكبر مشاريع البنية التحتية في العالم، الذي سيُفتتح هذا العام، وحديقة الملك سلمان التي تكبر بمرتين عن حديقة الهايد بارك في لندن والسنترال بارك في نيويورك.

يُذكر أن ‏‫قطار الرياض الذي يعتمد التشغيل الأوتوماتيكي سينطلق في الربع الثالث من 2021، ويخفِّض عدد رحلات السيارات بنحو 250 ألف رحلة يوميًّا، ويغطى 176 كلم من العاصمة.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
09:01 PM

"الرشيد": مترو الرياض ينطلق هذا العام.. والشباب سينقل العاصمة للعالمية

يخفِّض عدد رحلات السيارات بنحو 250 ألف رحلة يوميًّا ويغطي 176 كلم

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كشف فهد بن عبد المحسن الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن إطلاق مترو الرياض العام الميلادي الحالي، مؤكدًا أن كل ركائز نجاح النهضة العمرانية والتنموية موجودة في مدينة الرياض، ومشيرًا في هذا الصدد إلى أن شبابها وشاباتها هم من سيقودونها للعالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض في حديث لقناة mbc مع يوسف الغنامين عن أبرز محاور (استراتيجية تطوير مدينة ‫الرياض)، التي تحدَّث عنها ‫ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: إن أكثر من 65٪ من سكان الرياض دون سن الثلاثين من شباب وشابات مؤهلين وطموحين، ونستطيع من خلالهم تحقيق الاستراتيجية الطموحة لتطوير الرياض.

ونوه الرشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي قاد التطور العمراني والتنموي لمدينة الرياض إبان إمارته لها خلال 55 عامًا؛ ليقفز عدد سكانها من 150 ألفًا إلى 7.5 مليون نسمة.

مشيرًا إلى أن الرياض في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ستنتقل إلى العالمية؛ لتكون ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم خلال عشر سنوات بحلول 2030.

ولفت رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى المشاريع العالمية التي تحتضنها العاصمة الرياض حاليًا، وهي: مشروع القدية بوصفه أكبر مشروع ترفيهي في جميع أنحاء العالم، ومشروع المترو والنقل العام من أكبر مشاريع البنية التحتية في العالم، الذي سيُفتتح هذا العام، وحديقة الملك سلمان التي تكبر بمرتين عن حديقة الهايد بارك في لندن والسنترال بارك في نيويورك.

يُذكر أن ‏‫قطار الرياض الذي يعتمد التشغيل الأوتوماتيكي سينطلق في الربع الثالث من 2021، ويخفِّض عدد رحلات السيارات بنحو 250 ألف رحلة يوميًّا، ويغطى 176 كلم من العاصمة.

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