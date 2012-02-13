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أكاديمية الحوار تدرّب 140 شخصًا بما يعزز الانتماء والهوية الوطنية

ضمن برنامج "سفراء الوسطية" المنعقد برعاية أمير المدينة

‬ نفّذت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، برنامجين تدريبيين، استفاد منهما (140) مشاركًا ومشاركةً من 40 جامعة وكلية.

جاء ذلك، ضمن برنامج "سفراء الوسطية"، الذي يعقد من 5 إلى 8 رجب 1443هـ، الموافق 6 - 9 فبراير 2022، ويحمل عنوان: "هوية وطن"، برعاية أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبالشراكة مع جامعة طيبة.

وقدمت أكاديمية الحوار، برنامج مهارات الحوار والاتصال والذي يهدف إلى إكساب المشارك مهارات الاتصال والحوار مع الآخرين بكفاءة وفاعلية.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور أهمها: مفهوم الاتصال وذكر نظرياته وأنواعه، وأهداف الاتصال ووظائفه في الحياة، وعناصره ونماذجه، ومبادئه وخصائصه وأشكاله، ومهاراته اللفظية وغير اللفظية وتطبيقها في مواقف متنوعة، ومهارات الإنصات والتحدث بكفاءة وإتقان، واستخدام مهارات التأثير في المتلقي عند إدارة الحوار، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي على نحو إيجابي في الحوار، وتطبيق مهارات التواصل الإيجابي على المستوى الوطني ومع أتباع الثقافات والحضارات الأخرى.

كما قدّمت الأكاديمية برنامج الحوار الفكري والذي يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات التي تقيهم من الانحراف الفكري.

كما تناول البرنامج عددًا من المحاور، أهمها: أسباب نشوء الانحراف وتحليل مكوناته، ومؤشراته، وخصائص ومهارات التفكير الناقد، والتمسك بالقيم الإيجابية للحماية من الفكر المنحرف، وتقويم دور مؤسسات التنشئة واقتراح طرق فعالة للوقاية من الانحراف، كما تناول البرنامج دور المملكة الريادي في وقاية الشباب من الانحراف الفكري.

وفي نهاية البرنامج يتم تأهيل أربعة مشاركين ومشاركات من كل جامعة وتدريبهم على مهارات تصميم المبادرات.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب في الجامعات السعودية مهارات الحوار والتواصل وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال، وإتقان فنون التناظر من خلال برامج تدريبية متنوعة وفعاليات ثقافية ومنتديات حوارية.

وتجري فعاليات هذا المشروع في جامعة طيبة سنويا من خلال افتتاح رسمي يشمل القيادات الوطنية والثقافية في المدينة المنورة.

ويتناول البرنامج عددًا من المحاور أهمها، استراتيجيات نشر ثقافة الوسطية والاعتدال بين صفوف الشباب الجامعي، وسُبُل ممارسة الحوار الإيجابي مع أبناء الثقافات الأخرى، ودور المبادرات الوطنية في تعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال في الوسط الجامعي، والاعتزاز بالهوية والانتماء الوطني.

وكذا يتناول البرنامج عددًا من المجالات، كالتدريب، وورش العمل، ومقهى الحوار، وصناعة المبادرات، ومعرض ومسابقات ثقافية.

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أكاديمية الحوار تدرّب 140 شخصًا بما يعزز الانتماء والهوية الوطنية
سبق

‬ نفّذت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، برنامجين تدريبيين، استفاد منهما (140) مشاركًا ومشاركةً من 40 جامعة وكلية.

جاء ذلك، ضمن برنامج "سفراء الوسطية"، الذي يعقد من 5 إلى 8 رجب 1443هـ، الموافق 6 - 9 فبراير 2022، ويحمل عنوان: "هوية وطن"، برعاية أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبالشراكة مع جامعة طيبة.

وقدمت أكاديمية الحوار، برنامج مهارات الحوار والاتصال والذي يهدف إلى إكساب المشارك مهارات الاتصال والحوار مع الآخرين بكفاءة وفاعلية.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور أهمها: مفهوم الاتصال وذكر نظرياته وأنواعه، وأهداف الاتصال ووظائفه في الحياة، وعناصره ونماذجه، ومبادئه وخصائصه وأشكاله، ومهاراته اللفظية وغير اللفظية وتطبيقها في مواقف متنوعة، ومهارات الإنصات والتحدث بكفاءة وإتقان، واستخدام مهارات التأثير في المتلقي عند إدارة الحوار، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي على نحو إيجابي في الحوار، وتطبيق مهارات التواصل الإيجابي على المستوى الوطني ومع أتباع الثقافات والحضارات الأخرى.

كما قدّمت الأكاديمية برنامج الحوار الفكري والذي يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات التي تقيهم من الانحراف الفكري.

كما تناول البرنامج عددًا من المحاور، أهمها: أسباب نشوء الانحراف وتحليل مكوناته، ومؤشراته، وخصائص ومهارات التفكير الناقد، والتمسك بالقيم الإيجابية للحماية من الفكر المنحرف، وتقويم دور مؤسسات التنشئة واقتراح طرق فعالة للوقاية من الانحراف، كما تناول البرنامج دور المملكة الريادي في وقاية الشباب من الانحراف الفكري.

وفي نهاية البرنامج يتم تأهيل أربعة مشاركين ومشاركات من كل جامعة وتدريبهم على مهارات تصميم المبادرات.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب في الجامعات السعودية مهارات الحوار والتواصل وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال، وإتقان فنون التناظر من خلال برامج تدريبية متنوعة وفعاليات ثقافية ومنتديات حوارية.

وتجري فعاليات هذا المشروع في جامعة طيبة سنويا من خلال افتتاح رسمي يشمل القيادات الوطنية والثقافية في المدينة المنورة.

ويتناول البرنامج عددًا من المحاور أهمها، استراتيجيات نشر ثقافة الوسطية والاعتدال بين صفوف الشباب الجامعي، وسُبُل ممارسة الحوار الإيجابي مع أبناء الثقافات الأخرى، ودور المبادرات الوطنية في تعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال في الوسط الجامعي، والاعتزاز بالهوية والانتماء الوطني.

وكذا يتناول البرنامج عددًا من المجالات، كالتدريب، وورش العمل، ومقهى الحوار، وصناعة المبادرات، ومعرض ومسابقات ثقافية.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
05:38 PM

أكاديمية الحوار تدرّب 140 شخصًا بما يعزز الانتماء والهوية الوطنية

ضمن برنامج "سفراء الوسطية" المنعقد برعاية أمير المدينة

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علي حفول - المدينة المنورة
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‬ نفّذت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، برنامجين تدريبيين، استفاد منهما (140) مشاركًا ومشاركةً من 40 جامعة وكلية.

جاء ذلك، ضمن برنامج "سفراء الوسطية"، الذي يعقد من 5 إلى 8 رجب 1443هـ، الموافق 6 - 9 فبراير 2022، ويحمل عنوان: "هوية وطن"، برعاية أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبالشراكة مع جامعة طيبة.

وقدمت أكاديمية الحوار، برنامج مهارات الحوار والاتصال والذي يهدف إلى إكساب المشارك مهارات الاتصال والحوار مع الآخرين بكفاءة وفاعلية.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور أهمها: مفهوم الاتصال وذكر نظرياته وأنواعه، وأهداف الاتصال ووظائفه في الحياة، وعناصره ونماذجه، ومبادئه وخصائصه وأشكاله، ومهاراته اللفظية وغير اللفظية وتطبيقها في مواقف متنوعة، ومهارات الإنصات والتحدث بكفاءة وإتقان، واستخدام مهارات التأثير في المتلقي عند إدارة الحوار، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي على نحو إيجابي في الحوار، وتطبيق مهارات التواصل الإيجابي على المستوى الوطني ومع أتباع الثقافات والحضارات الأخرى.

كما قدّمت الأكاديمية برنامج الحوار الفكري والذي يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات التي تقيهم من الانحراف الفكري.

كما تناول البرنامج عددًا من المحاور، أهمها: أسباب نشوء الانحراف وتحليل مكوناته، ومؤشراته، وخصائص ومهارات التفكير الناقد، والتمسك بالقيم الإيجابية للحماية من الفكر المنحرف، وتقويم دور مؤسسات التنشئة واقتراح طرق فعالة للوقاية من الانحراف، كما تناول البرنامج دور المملكة الريادي في وقاية الشباب من الانحراف الفكري.

وفي نهاية البرنامج يتم تأهيل أربعة مشاركين ومشاركات من كل جامعة وتدريبهم على مهارات تصميم المبادرات.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب في الجامعات السعودية مهارات الحوار والتواصل وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال، وإتقان فنون التناظر من خلال برامج تدريبية متنوعة وفعاليات ثقافية ومنتديات حوارية.

وتجري فعاليات هذا المشروع في جامعة طيبة سنويا من خلال افتتاح رسمي يشمل القيادات الوطنية والثقافية في المدينة المنورة.

ويتناول البرنامج عددًا من المحاور أهمها، استراتيجيات نشر ثقافة الوسطية والاعتدال بين صفوف الشباب الجامعي، وسُبُل ممارسة الحوار الإيجابي مع أبناء الثقافات الأخرى، ودور المبادرات الوطنية في تعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال في الوسط الجامعي، والاعتزاز بالهوية والانتماء الوطني.

وكذا يتناول البرنامج عددًا من المجالات، كالتدريب، وورش العمل، ومقهى الحوار، وصناعة المبادرات، ومعرض ومسابقات ثقافية.

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