النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في الرياض.. الأمن البيئي يضبط 30 طنًا من الحطب المحلي المعدّ للبيع

في أحد المستودعات شرق العاصمة يديره 5 مقيمين

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (30) طنًا من الحطب المحلي المعدّ للبيع في أحد المستودعات شرق مدينة الرياض، يديره خمسة مقيمين (ثلاثة سودانيين وباكستانيان) لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.
ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بالمواطنين والمقيمين للالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في الرياض.. الأمن البيئي يضبط 30 طنًا من الحطب المحلي المعدّ للبيع
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (30) طنًا من الحطب المحلي المعدّ للبيع في أحد المستودعات شرق مدينة الرياض، يديره خمسة مقيمين (ثلاثة سودانيين وباكستانيان) لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.
ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بالمواطنين والمقيمين للالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
02:25 PM

في الرياض.. الأمن البيئي يضبط 30 طنًا من الحطب المحلي المعدّ للبيع

في أحد المستودعات شرق العاصمة يديره 5 مقيمين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
539

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (30) طنًا من الحطب المحلي المعدّ للبيع في أحد المستودعات شرق مدينة الرياض، يديره خمسة مقيمين (ثلاثة سودانيين وباكستانيان) لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.
ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بالمواطنين والمقيمين للالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,961
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,130
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,583
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,418

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة