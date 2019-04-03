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نذيرُ صدامٍ جويّ بين لندن وموسكو

الطائرات الروسية ابتعدت بعد انطلاق "تايفون" البريطانية

كشفت بريطانيا، اليوم (الأربعاء)، أنها دفعت بطائرات تايفون مقاتلة لمراقبة قاذفتين روسيتين من طراز بلاك جاك، اقتربتا من مجالها الجوي.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم سلاح الجو الملكي قوله: "بوسعنا تأكيد أن طائرات تايفون للرد السريع تابعة لسلاح الجو الملكي انطلقت من قاعدة لوزيماوث لمراقبة قاذفتين بلاك جاك، لدى وجودهما في منطقة تمثل مجال اهتمام للمملكة المتحدة".


وأوضح "المتحدث" أن القاذفتين الروسيتين لم تدخلا في أي مرحلة من مراحل المجال الجوي للمملكة المتحدة.

وحلّقت قاذفتا توبوليف تو-160 طويلتا المدى في المجال الجوي الدولي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لبريطانيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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نذيرُ صدامٍ جويّ بين لندن وموسكو
سبق

كشفت بريطانيا، اليوم (الأربعاء)، أنها دفعت بطائرات تايفون مقاتلة لمراقبة قاذفتين روسيتين من طراز بلاك جاك، اقتربتا من مجالها الجوي.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم سلاح الجو الملكي قوله: "بوسعنا تأكيد أن طائرات تايفون للرد السريع تابعة لسلاح الجو الملكي انطلقت من قاعدة لوزيماوث لمراقبة قاذفتين بلاك جاك، لدى وجودهما في منطقة تمثل مجال اهتمام للمملكة المتحدة".


وأوضح "المتحدث" أن القاذفتين الروسيتين لم تدخلا في أي مرحلة من مراحل المجال الجوي للمملكة المتحدة.

وحلّقت قاذفتا توبوليف تو-160 طويلتا المدى في المجال الجوي الدولي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لبريطانيا.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
09:23 PM
اخر تعديل
03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
10:08 PM

نذيرُ صدامٍ جويّ بين لندن وموسكو

الطائرات الروسية ابتعدت بعد انطلاق "تايفون" البريطانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت بريطانيا، اليوم (الأربعاء)، أنها دفعت بطائرات تايفون مقاتلة لمراقبة قاذفتين روسيتين من طراز بلاك جاك، اقتربتا من مجالها الجوي.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم سلاح الجو الملكي قوله: "بوسعنا تأكيد أن طائرات تايفون للرد السريع تابعة لسلاح الجو الملكي انطلقت من قاعدة لوزيماوث لمراقبة قاذفتين بلاك جاك، لدى وجودهما في منطقة تمثل مجال اهتمام للمملكة المتحدة".


وأوضح "المتحدث" أن القاذفتين الروسيتين لم تدخلا في أي مرحلة من مراحل المجال الجوي للمملكة المتحدة.

وحلّقت قاذفتا توبوليف تو-160 طويلتا المدى في المجال الجوي الدولي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لبريطانيا.

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