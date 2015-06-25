أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 12 مسجداً بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 6 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 139 يوماً 1665 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة المصلين. أوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها أربعة مساجد بمنطقة جازان وثلاثة مساجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجدان بمنطقة الباحة ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض والشرقية وعسير. وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعيةً المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 12 مسجدًا بعد تعقيمها في 6 مناطق وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-25 أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 12 مسجداً بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 6 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 139 يوماً 1665 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

أوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها أربعة مساجد بمنطقة جازان وثلاثة مساجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجدان بمنطقة الباحة ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض والشرقية وعسير.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعيةً المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 03:13 PM

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 12 مسجدًا بعد تعقيمها في 6 مناطق مجموع ما تم تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 139 يوماً 1665 مسجدًا





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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 12 مسجداً بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 6 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 139 يوماً 1665 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

أوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها أربعة مساجد بمنطقة جازان وثلاثة مساجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجدان بمنطقة الباحة ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض والشرقية وعسير.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعيةً المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.