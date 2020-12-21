باحثون: أطعمة محددة تزيد الإصابة بقصور القلب بأكثر من 50 %

طهي وجبة غداء بدلاً من تسخين وعاء في الميكرويف.. هو الأفضل

حذّرت دراسة من أن الأطعمة فائقة المعالجة، مثل الوجبات الجاهزة والسريعة كرقائق البطاطس والمشروبات الغازية، قد تسفر عن زيادة خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 58 %.

ووفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، درس خبراء من إيطاليا النظم الغذائية وصحة 22 ألف شخص، وتوصلوا إلى أن الاستهلاك المنتظم لمثل هذه الأطعمة زاد من معدلات الوفيات المبكرة بنسبة 26 %.

وقال الفريق: في حين وُجّه عديد من الانتقادات إلى نسبة السكر العالية النموذجية في الأطعمة المصنعة، فقد تأتي المشكلات من المعالجة نفسها.

وقالت عالمة الأوبئة ليسيا إياكوفيللو، من جامعة إنسوبريا بإيطاليا: الجهود الرامية إلى توجيه السكان نحو نظام غذائي أكثر صحة لم يعد من الممكن معالجتها إلا من خلال حساب السعرات الحرارية أو من خلال الإشارات الغامضة إلى حمية البحر الأبيض المتوسط. والشباب، على وجه الخصوص، يتعرضون بشكل متزايد للأطعمة المعبأة، سهلة التحضير والاستهلاك، جذابة للغاية ورخيصة بشكل عام.

ودرست "إياكوفيلو" وزملاؤها في دراستهم العادات الغذائية وصحة 22 ألف شخص على مدى ثماني سنوات، ووجدوا أن هؤلاء الأشخاص الذين تناولوا بانتظام الأطعمة المصنعة بشكل كبير، أي 14,6 % من نظامهم الغذائي العام، كانوا أكثر عرضة بنسبة 26 % للوفاة المبكرة.

وتم التوصل إلى أن هذه الأطعمة تزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية على وجه التحديد بنحو 58 %.

وقالت معدة البحث، ماريالا بوناتشيو: لتقييم عادات التغذية، استخدمنا تصنيف NOVA الدولي، الذي يميز الأطعمة على أساس مقدار خضوعها للاستخراج أو التنقية أو التغيير.

وأضافت عالمة الأوبئة من معهد نيورولوجيكو ميديترانيو نيوروميد، في بوزيلي: وفقًا لملاحظاتنا، فإن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من هذه الأطعمة لديهم مخاطر متزايدة للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية والأوعية الدموية الدماغية.

وكشف الباحثون أن السكر غالبًا ما يتحمل اللوم في الزيادة في معدل الوفيات، لكن الواقع قد يكون أكثر تعقيدًا.

وقال معد البحث وعالم الأوبئة أوغوستو دي كاستلنوفو من Mediterranea Cardiocentro في نابولي: وفقًا لتحليلاتنا، يلعب فائض السكر دورًا، لكنه لا يمثل سوى 40 % من مخاطر الوفاة المتزايدة، وفكرتنا هي أن جزءًا مهما تلعبه المعالجة الصناعية نفسها، القادرة على إحداث تعديلات عميقة في هيكل وتكوين العناصر الغذائية.

وأوضح الفريق أن الناس بحاجة إلى إدراك أن الأكل الصحي هو أكثر من مجرد حساب السعرات الحرارية، بينما يجب على الشباب التفكير مرتين قبل تناول الأطعمة المعلبة.

وأضافت "إياكوفيلو": هذه الدراسة وغيرها من الأبحاث الدولية التي تسير في الاتجاه نفسه، تخبرنا أنه في عادات التغذية الصحية، يجب أن تكون الأطعمة الطازجة أو المعالجة بالحد الأدنى من الأهمية بمكان، إن قضاء بضع دقائق أخرى في طهي وجبة غداء بدلا من تسخين وعاء في الميكروويف، أو ربما تحضير شطيرة لأطفالنا بدلاً من وضع وجبة خفيفة معبأة مسبقا في حقيبة الظهر: هذه هي الإجراءات التي ستكافئنا.