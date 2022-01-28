اختتام "يوم المهنة الرياضي" بحضور أكثر من 6 آلاف زائر

في إطار "جودة الحياة".. أحد برامج رؤية المملكة 2030

اختتمت، أمس، فعاليات يوم المهنة الرياضي، الذي نظمه معهد إعداد القادة على مدار ثلاثة أيام في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، ويعد إحدى المبادرات المندرجة تحت برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وشهد يوم المهنة الرياضي الذي دشنه نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، حضور عدد من الشخصيات والقيادات، في مقدمتهم الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، وعدد من مسؤولي وزارة الرياضة وممثلي الاتحادات والأندية الرياضية.

وشارك في أيام الفعالية التي تعد ضمن مبادرات شبكة الرياضيين السعوديين 48 جهة حكومية وخاصة، وحضرها أكثر من 6 آلاف زائر، استفاد 500 منهم من ورش العمل التي أقيمت من قبل 15 جهة، وبلغ عددها قرابة 29 ورشة.

وخاض الحضور تجربة التعليق الرياضي والتقديم التلفزيوني بواقع 282 تجربة، أخذ من خلالها الزوار دور مقدمي البرامج والمعلقين على المباريات، إضافة إلى تجارب المقابلات الوظيفية التي استفاد منها قرابة 450 زائراً.

وسعى عدد من الجهات المشاركة في هذه الفعالية تتقدمها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، وعدد من الأندية والاتحادات الرياضية، إلى جانب عدد من المؤسسات الرياضية الخاصة، إلى فتح قنوات اتصال مع عدد من المتقدمين؛ سعياً لاستقطاب الكفاءات الشابة وأصحاب الخبرة منهم، تمهيداً لدخولهم سوق العمل في القطاع الرياضي، والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم نحو تطوير القطاع.

وثمّن مدير معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد لوزير الرياضة، حرصه ومتابعته لمبادرة يوم المهنة الرياضي، موجها رسالة إلى كل من يرغب في الانضمام إلى القطاع الرياضي، بضرورة التقديم عبر منصة شبكة الرياضيين السعوديين، بحثاً عن فرص عمل مناسبة، تلائم وتناسب إمكاناتهم وخبراتهم في هذا المجال.