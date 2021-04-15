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تفعيل خدمة حجز مواعيد الشاحنات في جمرك البطحاء

تُسهم الخدمة في رفع كفاءة المنفذ التشغيلية وتقلل مدة انتظار

بدأت الجمارك السعودية اليوم تفعيل خدمة حجز مواعيد الشاحنات الصادرة في جمرك البطحاء، وذلك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي والتقني شركة "تبادل"؛ حيث تُسهم الخدمة في رفع كفاءة المنفذ التشغيلية لاستيعاب وتيسير عملية دخول الشاحنات، إلى جانب إسهامها في تقليل مدة انتظار الشاحنات والتأكد من اكتمال جميع الإجراءات الجمركية قبل وصول الشاحنة، إضافةً إلى تقليل تكاليف سلسلة الإمداد ورفع كفاءة المنفذ.

ودعت الجمارك عملاءها المصدرين إلى الاستفادة من الخدمة المتاحة عبر منصة فسح، والحرص على حجز الموعد قبل الوصول إلى المنفذ، وذلك لجميع الشاحنات المغادرة عبر المنفذ، مشيرةً إلى المزايا التي توفرها الخدمة، التي يأتي من أبرزها تحقيق إدارة أكبر قدر ممكن من الشاحنات العابرة بكل سلاسة ويسر ومرونة داخل المنفذ، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنفذ، وتيسير دخول وخروج الشاحنات عبر المنفذ؛ الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التصدير، إلى جانب التخفيف من الازدحام التزامًا بالإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الراهنة.

وأشارت إلى أن تيسير ودخول الشاحنات عبر المنافذ الجمركية يوفر انسيابية أكبر في عملية "التصدير" من المملكة العربية السعودية، ويؤدي دورًا في تمكين الجمارك السعودية من تحقيق رؤيتها في أن تتبوأ المركز الأول إقليمياً في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.

يُذكر أن خدمة حجز مواعيد الشاحنات أطلقتها الجمارك بالتعاون مع شركة تبادل خلال المرحلة الماضية في عدد من المنافذ الجمركية، من أبرزها جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وجسر الملك فهد، والحديثة والخفجي والرقعي وجديدة عرعر.

الجمارك الجمارك السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفعيل خدمة حجز مواعيد الشاحنات في جمرك البطحاء
سبق

بدأت الجمارك السعودية اليوم تفعيل خدمة حجز مواعيد الشاحنات الصادرة في جمرك البطحاء، وذلك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي والتقني شركة "تبادل"؛ حيث تُسهم الخدمة في رفع كفاءة المنفذ التشغيلية لاستيعاب وتيسير عملية دخول الشاحنات، إلى جانب إسهامها في تقليل مدة انتظار الشاحنات والتأكد من اكتمال جميع الإجراءات الجمركية قبل وصول الشاحنة، إضافةً إلى تقليل تكاليف سلسلة الإمداد ورفع كفاءة المنفذ.

ودعت الجمارك عملاءها المصدرين إلى الاستفادة من الخدمة المتاحة عبر منصة فسح، والحرص على حجز الموعد قبل الوصول إلى المنفذ، وذلك لجميع الشاحنات المغادرة عبر المنفذ، مشيرةً إلى المزايا التي توفرها الخدمة، التي يأتي من أبرزها تحقيق إدارة أكبر قدر ممكن من الشاحنات العابرة بكل سلاسة ويسر ومرونة داخل المنفذ، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنفذ، وتيسير دخول وخروج الشاحنات عبر المنفذ؛ الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التصدير، إلى جانب التخفيف من الازدحام التزامًا بالإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الراهنة.

وأشارت إلى أن تيسير ودخول الشاحنات عبر المنافذ الجمركية يوفر انسيابية أكبر في عملية "التصدير" من المملكة العربية السعودية، ويؤدي دورًا في تمكين الجمارك السعودية من تحقيق رؤيتها في أن تتبوأ المركز الأول إقليمياً في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.

يُذكر أن خدمة حجز مواعيد الشاحنات أطلقتها الجمارك بالتعاون مع شركة تبادل خلال المرحلة الماضية في عدد من المنافذ الجمركية، من أبرزها جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وجسر الملك فهد، والحديثة والخفجي والرقعي وجديدة عرعر.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
06:53 PM

تفعيل خدمة حجز مواعيد الشاحنات في جمرك البطحاء

تُسهم الخدمة في رفع كفاءة المنفذ التشغيلية وتقلل مدة انتظار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت الجمارك السعودية اليوم تفعيل خدمة حجز مواعيد الشاحنات الصادرة في جمرك البطحاء، وذلك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي والتقني شركة "تبادل"؛ حيث تُسهم الخدمة في رفع كفاءة المنفذ التشغيلية لاستيعاب وتيسير عملية دخول الشاحنات، إلى جانب إسهامها في تقليل مدة انتظار الشاحنات والتأكد من اكتمال جميع الإجراءات الجمركية قبل وصول الشاحنة، إضافةً إلى تقليل تكاليف سلسلة الإمداد ورفع كفاءة المنفذ.

ودعت الجمارك عملاءها المصدرين إلى الاستفادة من الخدمة المتاحة عبر منصة فسح، والحرص على حجز الموعد قبل الوصول إلى المنفذ، وذلك لجميع الشاحنات المغادرة عبر المنفذ، مشيرةً إلى المزايا التي توفرها الخدمة، التي يأتي من أبرزها تحقيق إدارة أكبر قدر ممكن من الشاحنات العابرة بكل سلاسة ويسر ومرونة داخل المنفذ، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنفذ، وتيسير دخول وخروج الشاحنات عبر المنفذ؛ الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التصدير، إلى جانب التخفيف من الازدحام التزامًا بالإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الراهنة.

وأشارت إلى أن تيسير ودخول الشاحنات عبر المنافذ الجمركية يوفر انسيابية أكبر في عملية "التصدير" من المملكة العربية السعودية، ويؤدي دورًا في تمكين الجمارك السعودية من تحقيق رؤيتها في أن تتبوأ المركز الأول إقليمياً في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.

يُذكر أن خدمة حجز مواعيد الشاحنات أطلقتها الجمارك بالتعاون مع شركة تبادل خلال المرحلة الماضية في عدد من المنافذ الجمركية، من أبرزها جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وجسر الملك فهد، والحديثة والخفجي والرقعي وجديدة عرعر.

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