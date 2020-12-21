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"الصحة": تسجيل 168 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في العراق.. 1200 إصابة جديدة و13 وفاة و1668 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 585345 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12710، فيما تم تسجيل 1668 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 522637 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 49998، من بينهم 182 يرقدون في العناية المركزة.

العراق فيروس كورونا الجديد

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كورونا في العراق.. 1200 إصابة جديدة و13 وفاة و1668 حالة شفاء
سبق

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 585345 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12710، فيما تم تسجيل 1668 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 522637 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 49998، من بينهم 182 يرقدون في العناية المركزة.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
06:18 PM

كورونا في العراق.. 1200 إصابة جديدة و13 وفاة و1668 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 585345 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12710، فيما تم تسجيل 1668 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 522637 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 49998، من بينهم 182 يرقدون في العناية المركزة.

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