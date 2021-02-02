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رئيس البرلمان العربي يؤكد: قرار كوسوفو افتتاح سفارة لها في القدس المحتلّة باطل ومخالف للشرعية الدولية

يعدُّ لاغيًا وباطلًا ولن يُغير شيئًا من الوضعية القانونية والتاريخية للمدينة

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، اعتراف كوسوفو بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وقرارها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، بوصفها مدينة واقعة تحت الاحتلال.

وشدَّد العسومي في بيان له اليوم على أن قرار كوسوفو في هذا الشأن ليس له أي أثر قانوني ويعد لاغيًا وباطلًا بموجب القانون الدولي، ولن يُغير شيئًا من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، بوصفها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي، مُطالبًا حكومة وبرلمان كوسوفو بالتراجع عن هذا القرار المخالف للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة.

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رئيس البرلمان العربي يؤكد: قرار كوسوفو افتتاح سفارة لها في القدس المحتلّة باطل ومخالف للشرعية الدولية
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أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، اعتراف كوسوفو بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وقرارها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، بوصفها مدينة واقعة تحت الاحتلال.

وشدَّد العسومي في بيان له اليوم على أن قرار كوسوفو في هذا الشأن ليس له أي أثر قانوني ويعد لاغيًا وباطلًا بموجب القانون الدولي، ولن يُغير شيئًا من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، بوصفها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي، مُطالبًا حكومة وبرلمان كوسوفو بالتراجع عن هذا القرار المخالف للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
05:47 PM

رئيس البرلمان العربي يؤكد: قرار كوسوفو افتتاح سفارة لها في القدس المحتلّة باطل ومخالف للشرعية الدولية

يعدُّ لاغيًا وباطلًا ولن يُغير شيئًا من الوضعية القانونية والتاريخية للمدينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، اعتراف كوسوفو بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وقرارها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، بوصفها مدينة واقعة تحت الاحتلال.

وشدَّد العسومي في بيان له اليوم على أن قرار كوسوفو في هذا الشأن ليس له أي أثر قانوني ويعد لاغيًا وباطلًا بموجب القانون الدولي، ولن يُغير شيئًا من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، بوصفها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي، مُطالبًا حكومة وبرلمان كوسوفو بالتراجع عن هذا القرار المخالف للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة.

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