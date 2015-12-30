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لأول أسبوعين من الفصل الثاني.. أبوظبي تعتمد نظام الدراسة "عن بُعد"

في جميع المدارس وذلك حرصاً على صحة الطلبة والمدرسين والعاملين كافة

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اليوم، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام الدراسة "عن بُعد" في مدارس الإمارة كافة، الذي سيبدأ في 3 يناير، وذلك حرصاً على صحة الطلبة والمدرسين والعاملين كافة.

ونوّهت اللجنة بأنه على جميع الطلبة والمدرسين والعاملين في المدارس والقادمين من خارج الدولة، عبر أيّ من مطاراتها أو مداخلها، الالتزام بمتطلبات الحجر الصحي كافةً، ووفقاً للإجراءات المعلن عنها والمعتمدة في الإمارة.

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لأول أسبوعين من الفصل الثاني.. أبوظبي تعتمد نظام الدراسة "عن بُعد"
سبق

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اليوم، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام الدراسة "عن بُعد" في مدارس الإمارة كافة، الذي سيبدأ في 3 يناير، وذلك حرصاً على صحة الطلبة والمدرسين والعاملين كافة.

ونوّهت اللجنة بأنه على جميع الطلبة والمدرسين والعاملين في المدارس والقادمين من خارج الدولة، عبر أيّ من مطاراتها أو مداخلها، الالتزام بمتطلبات الحجر الصحي كافةً، ووفقاً للإجراءات المعلن عنها والمعتمدة في الإمارة.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
09:08 AM

لأول أسبوعين من الفصل الثاني.. أبوظبي تعتمد نظام الدراسة "عن بُعد"

في جميع المدارس وذلك حرصاً على صحة الطلبة والمدرسين والعاملين كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اليوم، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام الدراسة "عن بُعد" في مدارس الإمارة كافة، الذي سيبدأ في 3 يناير، وذلك حرصاً على صحة الطلبة والمدرسين والعاملين كافة.

ونوّهت اللجنة بأنه على جميع الطلبة والمدرسين والعاملين في المدارس والقادمين من خارج الدولة، عبر أيّ من مطاراتها أو مداخلها، الالتزام بمتطلبات الحجر الصحي كافةً، ووفقاً للإجراءات المعلن عنها والمعتمدة في الإمارة.

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