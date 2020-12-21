أكدت المشرف على التعليم الإلكتروني الدكتورة عهود الفارس، أن أدوات #منصة_مدرستي التفاعلية مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد.
جاء ذلك في تصريح للدكتورة الفارس لـ"الاخبارية نت".
بالفيديو.. المشرف على التعليم الإلكتروني: منصة مدرستي مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد
أكدت المشرف على التعليم الإلكتروني الدكتورة عهود الفارس، أن أدوات #منصة_مدرستي التفاعلية مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد.
جاء ذلك في تصريح للدكتورة الفارس لـ"الاخبارية نت".
اعلان
بالفيديو.. المشرف على التعليم الإلكتروني: منصة مدرستي مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-21
أكدت المشرف على التعليم الإلكتروني الدكتورة عهود الفارس، أن أدوات #منصة_مدرستي التفاعلية مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد.
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
06:12 PM
بالفيديو.. المشرف على التعليم الإلكتروني: منصة مدرستي مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد
أكدت المشرف على التعليم الإلكتروني الدكتورة عهود الفارس، أن أدوات #منصة_مدرستي التفاعلية مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد.
جاء ذلك في تصريح للدكتورة الفارس لـ"الاخبارية نت".
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
7,743
2.5 مليار ..
30 يناير
10,657
91 مليار ..
29 يناير
25,784
70 مليار ..
26 أكتوبر
28,209
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!
صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!
حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية
علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!
غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات
إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!
أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!
منيف الحربي
المنقذ الأول
مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار
عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!
ماجد الحربي