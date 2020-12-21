أكدت المشرف على التعليم الإلكتروني الدكتورة عهود الفارس، أن أدوات #منصة_مدرستي التفاعلية مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد. جاء ذلك في تصريح للدكتورة الفارس لـ"الاخبارية نت".

بالفيديو.. المشرف على التعليم الإلكتروني: منصة مدرستي مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-21 أكدت المشرف على التعليم الإلكتروني الدكتورة عهود الفارس، أن أدوات #منصة_مدرستي التفاعلية مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد.

جاء ذلك في تصريح للدكتورة الفارس لـ"الاخبارية نت".

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442 06:12 PM

بالفيديو.. المشرف على التعليم الإلكتروني: منصة مدرستي مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد





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أكدت المشرف على التعليم الإلكتروني الدكتورة عهود الفارس، أن أدوات #منصة_مدرستي التفاعلية مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد.

جاء ذلك في تصريح للدكتورة الفارس لـ"الاخبارية نت".