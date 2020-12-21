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بالفيديو.. المشرف على التعليم الإلكتروني: منصة مدرستي مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد

أكدت المشرف على التعليم الإلكتروني الدكتورة عهود الفارس، أن أدوات #منصة_مدرستي التفاعلية مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد.
جاء ذلك في تصريح للدكتورة الفارس لـ"الاخبارية نت".

التعليم الإلكتروني الدكتورة عهود الفارس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. المشرف على التعليم الإلكتروني: منصة مدرستي مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد
سبق

أكدت المشرف على التعليم الإلكتروني الدكتورة عهود الفارس، أن أدوات #منصة_مدرستي التفاعلية مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد.
جاء ذلك في تصريح للدكتورة الفارس لـ"الاخبارية نت".

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
06:12 PM

بالفيديو.. المشرف على التعليم الإلكتروني: منصة مدرستي مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت المشرف على التعليم الإلكتروني الدكتورة عهود الفارس، أن أدوات #منصة_مدرستي التفاعلية مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد.
جاء ذلك في تصريح للدكتورة الفارس لـ"الاخبارية نت".

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