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باكستان ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي

شددت على أنها خريطة طريق شاملة.. مؤكدة دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة في جهودها

رحبت باكستان بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وعدّت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي المبادرة بأنها خريطة طريق شاملة لإنهاء الأزمة اليمنية, مؤكدة دعمها وتضامنها الكامل مع المملكة في جهودها.

وحث البيان الأطراف اليمنية على الانخراط في حوار هادف لإنهاء الأعمال العدائية من أجل إنقاذ حياة الآلاف من الأبرياء وضمان السلام والاستقرار الإقليميين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باكستان ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي
سبق

رحبت باكستان بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وعدّت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي المبادرة بأنها خريطة طريق شاملة لإنهاء الأزمة اليمنية, مؤكدة دعمها وتضامنها الكامل مع المملكة في جهودها.

وحث البيان الأطراف اليمنية على الانخراط في حوار هادف لإنهاء الأعمال العدائية من أجل إنقاذ حياة الآلاف من الأبرياء وضمان السلام والاستقرار الإقليميين.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
12:13 AM
اخر تعديل
24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
01:16 AM

باكستان ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي

شددت على أنها خريطة طريق شاملة.. مؤكدة دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة في جهودها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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717

رحبت باكستان بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وعدّت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي المبادرة بأنها خريطة طريق شاملة لإنهاء الأزمة اليمنية, مؤكدة دعمها وتضامنها الكامل مع المملكة في جهودها.

وحث البيان الأطراف اليمنية على الانخراط في حوار هادف لإنهاء الأعمال العدائية من أجل إنقاذ حياة الآلاف من الأبرياء وضمان السلام والاستقرار الإقليميين.

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