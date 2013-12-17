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الهلال يطوي صفحة الديربي ويفتح ملف كأس الملك .. والبريك جاهز لمواجهة الرائد

أعلن نادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، مشاركة مدافع الفريق الكروي الأول "محمد البريك" في التدريبات، وذلك بعد أن أنهى الحجر الصحي وخضع لفحصين أظهرا نتيجة "سلبية".

وكان النادي قد أعلن في الثامن من شهر ديسمبر الجاري إصابة البريك بفيروس كورونا المستجد، مما اضطر اللاعب للخضوع للحجر الصحي.

ميدانياً عاود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم اليوم الجمعة تدريباتهم، استعداداً لمواجهة ضيفهم الرائد، مساء يوم الاثنين المقبل، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

حيث تركزت الحصة التدريبية على الجانبين البدني والفني، وقد اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "النصر"، وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين .

وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل"، سيواصل الفريق صباح يوم غد السبت تدريباته الاعتيادية؛ وذلك في مقر النادي .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يطوي صفحة الديربي ويفتح ملف كأس الملك .. والبريك جاهز لمواجهة الرائد
سبق

أعلن نادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، مشاركة مدافع الفريق الكروي الأول "محمد البريك" في التدريبات، وذلك بعد أن أنهى الحجر الصحي وخضع لفحصين أظهرا نتيجة "سلبية".

وكان النادي قد أعلن في الثامن من شهر ديسمبر الجاري إصابة البريك بفيروس كورونا المستجد، مما اضطر اللاعب للخضوع للحجر الصحي.

ميدانياً عاود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم اليوم الجمعة تدريباتهم، استعداداً لمواجهة ضيفهم الرائد، مساء يوم الاثنين المقبل، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

حيث تركزت الحصة التدريبية على الجانبين البدني والفني، وقد اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "النصر"، وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين .

وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل"، سيواصل الفريق صباح يوم غد السبت تدريباته الاعتيادية؛ وذلك في مقر النادي .

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
08:54 PM

الهلال يطوي صفحة الديربي ويفتح ملف كأس الملك .. والبريك جاهز لمواجهة الرائد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، مشاركة مدافع الفريق الكروي الأول "محمد البريك" في التدريبات، وذلك بعد أن أنهى الحجر الصحي وخضع لفحصين أظهرا نتيجة "سلبية".

وكان النادي قد أعلن في الثامن من شهر ديسمبر الجاري إصابة البريك بفيروس كورونا المستجد، مما اضطر اللاعب للخضوع للحجر الصحي.

ميدانياً عاود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم اليوم الجمعة تدريباتهم، استعداداً لمواجهة ضيفهم الرائد، مساء يوم الاثنين المقبل، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

حيث تركزت الحصة التدريبية على الجانبين البدني والفني، وقد اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "النصر"، وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين .

وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل"، سيواصل الفريق صباح يوم غد السبت تدريباته الاعتيادية؛ وذلك في مقر النادي .

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