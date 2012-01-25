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"كفاءة": "#جهازك_يفزع_لك" مع تطبيق "تأكد"

يساعد في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة

يهدف تطبيق "تأكد" إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية المنزلية تزامنًا مع حملة "#جهازك_يفزع_لك".

ويعمل التطبيق الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامَي (IOS أو ANDROID)، ويمكن تحميله مجانًا من متجرَي النظامَين.

وعند عمل التطبيق ستظهر اختيارات رئيسة عدة، هي (علامة الجودة، وأجهزة التكييف، وغسالات ومجففات الملابس، والثلاجات والمجمدات، وسخانات المياه، والمركبات والإطارات، والإنارة وترشيد استهلاك المياه، والاستعلام عن المركبات المستوردة، والبلاستيك).

ولدى اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع، يتوسطه خط، ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع(QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة. وفي حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد" يمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًّا في البرنامج.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"كفاءة": "#جهازك_يفزع_لك" مع تطبيق "تأكد"
سبق

يهدف تطبيق "تأكد" إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية المنزلية تزامنًا مع حملة "#جهازك_يفزع_لك".

ويعمل التطبيق الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامَي (IOS أو ANDROID)، ويمكن تحميله مجانًا من متجرَي النظامَين.

وعند عمل التطبيق ستظهر اختيارات رئيسة عدة، هي (علامة الجودة، وأجهزة التكييف، وغسالات ومجففات الملابس، والثلاجات والمجمدات، وسخانات المياه، والمركبات والإطارات، والإنارة وترشيد استهلاك المياه، والاستعلام عن المركبات المستوردة، والبلاستيك).

ولدى اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع، يتوسطه خط، ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع(QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة. وفي حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد" يمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًّا في البرنامج.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
11:24 PM

"كفاءة": "#جهازك_يفزع_لك" مع تطبيق "تأكد"

يساعد في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يهدف تطبيق "تأكد" إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية المنزلية تزامنًا مع حملة "#جهازك_يفزع_لك".

ويعمل التطبيق الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامَي (IOS أو ANDROID)، ويمكن تحميله مجانًا من متجرَي النظامَين.

وعند عمل التطبيق ستظهر اختيارات رئيسة عدة، هي (علامة الجودة، وأجهزة التكييف، وغسالات ومجففات الملابس، والثلاجات والمجمدات، وسخانات المياه، والمركبات والإطارات، والإنارة وترشيد استهلاك المياه، والاستعلام عن المركبات المستوردة، والبلاستيك).

ولدى اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع، يتوسطه خط، ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع(QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة. وفي حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد" يمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًّا في البرنامج.

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