النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنازل عن وظيفته من أجلها فخلعته وهو في غيبوبة.. "هدوء" يروي مأساته على الهواء

تعرَّض لحادث وبقي في غيبوبة لمدة 6 أشهر وبعد أن فاق وبدأ يسترجع ذكرياته انصدم

قصة مثيرة رواها متصل لبرنامج "بعد المنتصف"، حول دخوله في غيبوبة لأشهر، وتفاجئه من خلع زوجته له وزواجها من شخص آخر.

وفي التفاصيل، روى المتصل الذي اختار اسما مستعاراً "هدوء"، عبر اتصال هاتفي، تفاصيل الموقف الذي حصل معه، وأشار إلى أنه "تنازل عن وظيفته بغية الانتقال مع زوجته إلى مدينة أخرى".

ولفت إلى أنه "تعرَّض لحادث، وبقي في غيبوبة لمدة 6 أشهر، وبعد أن فاق، وبدأ يسترجع ذكرياته، انصدم بأن زوجته قدّمت دعوى خلع بحقه، بحجة أنه متوفى دماغياً" .

وأضاف المتصل، أن لديه معاناة من الآلام والمشكلات التي مر بها، وأنه بعد نحو شهر من استفاقته من الغيبوبة اكتشف خلعه، وأنه دخل في صدمة قوية بسبب ذلك، ولم تعد لديه ثقة بأحد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنازل عن وظيفته من أجلها فخلعته وهو في غيبوبة.. "هدوء" يروي مأساته على الهواء
سبق

قصة مثيرة رواها متصل لبرنامج "بعد المنتصف"، حول دخوله في غيبوبة لأشهر، وتفاجئه من خلع زوجته له وزواجها من شخص آخر.

وفي التفاصيل، روى المتصل الذي اختار اسما مستعاراً "هدوء"، عبر اتصال هاتفي، تفاصيل الموقف الذي حصل معه، وأشار إلى أنه "تنازل عن وظيفته بغية الانتقال مع زوجته إلى مدينة أخرى".

ولفت إلى أنه "تعرَّض لحادث، وبقي في غيبوبة لمدة 6 أشهر، وبعد أن فاق، وبدأ يسترجع ذكرياته، انصدم بأن زوجته قدّمت دعوى خلع بحقه، بحجة أنه متوفى دماغياً" .

وأضاف المتصل، أن لديه معاناة من الآلام والمشكلات التي مر بها، وأنه بعد نحو شهر من استفاقته من الغيبوبة اكتشف خلعه، وأنه دخل في صدمة قوية بسبب ذلك، ولم تعد لديه ثقة بأحد".

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
11:59 AM

تنازل عن وظيفته من أجلها فخلعته وهو في غيبوبة.. "هدوء" يروي مأساته على الهواء

تعرَّض لحادث وبقي في غيبوبة لمدة 6 أشهر وبعد أن فاق وبدأ يسترجع ذكرياته انصدم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
38
50,980

قصة مثيرة رواها متصل لبرنامج "بعد المنتصف"، حول دخوله في غيبوبة لأشهر، وتفاجئه من خلع زوجته له وزواجها من شخص آخر.

وفي التفاصيل، روى المتصل الذي اختار اسما مستعاراً "هدوء"، عبر اتصال هاتفي، تفاصيل الموقف الذي حصل معه، وأشار إلى أنه "تنازل عن وظيفته بغية الانتقال مع زوجته إلى مدينة أخرى".

ولفت إلى أنه "تعرَّض لحادث، وبقي في غيبوبة لمدة 6 أشهر، وبعد أن فاق، وبدأ يسترجع ذكرياته، انصدم بأن زوجته قدّمت دعوى خلع بحقه، بحجة أنه متوفى دماغياً" .

وأضاف المتصل، أن لديه معاناة من الآلام والمشكلات التي مر بها، وأنه بعد نحو شهر من استفاقته من الغيبوبة اكتشف خلعه، وأنه دخل في صدمة قوية بسبب ذلك، ولم تعد لديه ثقة بأحد".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,466
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,277
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,986
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,038

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة