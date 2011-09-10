النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مشعل بن ماجد" يعلن غداً انطلاق جائزة جدة للإبداع للتنافس في 6 مجالات

ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة"

يُعلِن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، غداً الأربعاء؛ انطلاق جائزة جدة للإبداع ١٤٤١هـ في نسختها الثالثة، ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة"، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وذات العلاقة والمهتمين بهذا الجانب، وذلك بمقر جامعة الملك عبد العزيز.

وتكمن رؤية الجائزة في أن تكون محافظة جدة رائدة في تكريم الإبداع والمبدعين وتقدير الطاقات الإبداعية بالمحافظة، وتتعدّد أهدافها بتحفيز المبدعين وتبنّي مبادراتهم ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، بالإضافة لرفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي بجدة، وتعزيز التكامل التنموي فيها.

وفي هذه النسخة ستحضر (٦) مجالات مع استحداث مجالين منها، يتنافس على حصد جوائزها المبدعون والمبدعات من مختلف الفئات؛ منها الإبداع في اللغة العربية (لغة القرآن) وتُعنى هذه الجائزة بنشر لغة القرآن الكريم وتعزيز مكانتها وتعليمها غير الناطقين بها، والإبداع الحكومي وتُعنى بجودة مبادرات الجهات الحكومية وأثرها على المجتمع، وكذلك الإبداع الأمني وتُعنى بما يهتم بأمن وسلامة الفرد والمجتمع من مبادرات وبرامج.

بالإضافة إلى الإبداع المجتمعي، وهي مبادرات غير ربحية تفي بالمتطلبات الاجتماعية وترتقي بأفراده، والإبداع لرواد الأعمال وهي مبادرات تخصّ المؤسسات والشركات الناشئة؛ حيث تسهم بنمو الحركة الاقتصادية بالمحافظة، والإبداع الفردي وهي مشاريع فردية تسهم برقيّ المجتمع ودعم التنمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مشعل بن ماجد" يعلن غداً انطلاق جائزة جدة للإبداع للتنافس في 6 مجالات
سبق

يُعلِن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، غداً الأربعاء؛ انطلاق جائزة جدة للإبداع ١٤٤١هـ في نسختها الثالثة، ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة"، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وذات العلاقة والمهتمين بهذا الجانب، وذلك بمقر جامعة الملك عبد العزيز.

وتكمن رؤية الجائزة في أن تكون محافظة جدة رائدة في تكريم الإبداع والمبدعين وتقدير الطاقات الإبداعية بالمحافظة، وتتعدّد أهدافها بتحفيز المبدعين وتبنّي مبادراتهم ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، بالإضافة لرفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي بجدة، وتعزيز التكامل التنموي فيها.

وفي هذه النسخة ستحضر (٦) مجالات مع استحداث مجالين منها، يتنافس على حصد جوائزها المبدعون والمبدعات من مختلف الفئات؛ منها الإبداع في اللغة العربية (لغة القرآن) وتُعنى هذه الجائزة بنشر لغة القرآن الكريم وتعزيز مكانتها وتعليمها غير الناطقين بها، والإبداع الحكومي وتُعنى بجودة مبادرات الجهات الحكومية وأثرها على المجتمع، وكذلك الإبداع الأمني وتُعنى بما يهتم بأمن وسلامة الفرد والمجتمع من مبادرات وبرامج.

بالإضافة إلى الإبداع المجتمعي، وهي مبادرات غير ربحية تفي بالمتطلبات الاجتماعية وترتقي بأفراده، والإبداع لرواد الأعمال وهي مبادرات تخصّ المؤسسات والشركات الناشئة؛ حيث تسهم بنمو الحركة الاقتصادية بالمحافظة، والإبداع الفردي وهي مشاريع فردية تسهم برقيّ المجتمع ودعم التنمية.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
05:43 PM

"مشعل بن ماجد" يعلن غداً انطلاق جائزة جدة للإبداع للتنافس في 6 مجالات

ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
1,232

يُعلِن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، غداً الأربعاء؛ انطلاق جائزة جدة للإبداع ١٤٤١هـ في نسختها الثالثة، ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة"، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وذات العلاقة والمهتمين بهذا الجانب، وذلك بمقر جامعة الملك عبد العزيز.

وتكمن رؤية الجائزة في أن تكون محافظة جدة رائدة في تكريم الإبداع والمبدعين وتقدير الطاقات الإبداعية بالمحافظة، وتتعدّد أهدافها بتحفيز المبدعين وتبنّي مبادراتهم ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، بالإضافة لرفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي بجدة، وتعزيز التكامل التنموي فيها.

وفي هذه النسخة ستحضر (٦) مجالات مع استحداث مجالين منها، يتنافس على حصد جوائزها المبدعون والمبدعات من مختلف الفئات؛ منها الإبداع في اللغة العربية (لغة القرآن) وتُعنى هذه الجائزة بنشر لغة القرآن الكريم وتعزيز مكانتها وتعليمها غير الناطقين بها، والإبداع الحكومي وتُعنى بجودة مبادرات الجهات الحكومية وأثرها على المجتمع، وكذلك الإبداع الأمني وتُعنى بما يهتم بأمن وسلامة الفرد والمجتمع من مبادرات وبرامج.

بالإضافة إلى الإبداع المجتمعي، وهي مبادرات غير ربحية تفي بالمتطلبات الاجتماعية وترتقي بأفراده، والإبداع لرواد الأعمال وهي مبادرات تخصّ المؤسسات والشركات الناشئة؛ حيث تسهم بنمو الحركة الاقتصادية بالمحافظة، والإبداع الفردي وهي مشاريع فردية تسهم برقيّ المجتمع ودعم التنمية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,237
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,658
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,558
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,043

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة