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قوات التحالف تعترض وتسقط ثلاث طائرات من دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية

من محافظة عمران اليمنية باتجاه الأعيان المدنية في جازان وأبها

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد- مساء اليوم من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات من دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة جازان وأبها.

وأوضح العقيد المالكي أنه في الوقت الذي يوجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف المطارات المدنية في كل من (أبها وجازان ونجران) وكذلك الأعيان المدنية والمدنيين، ما يثبت إجرامها وفكرها المتطرف ضد الشعب اليمني ودول الجوار واستخدامها للأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كل الإجراءات لضرب البنية العسكرية العدائية الإرهابية لدى الميليشيا الحوثية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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قوات التحالف تعترض وتسقط ثلاث طائرات من دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية
سبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد- مساء اليوم من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات من دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة جازان وأبها.

وأوضح العقيد المالكي أنه في الوقت الذي يوجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف المطارات المدنية في كل من (أبها وجازان ونجران) وكذلك الأعيان المدنية والمدنيين، ما يثبت إجرامها وفكرها المتطرف ضد الشعب اليمني ودول الجوار واستخدامها للأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كل الإجراءات لضرب البنية العسكرية العدائية الإرهابية لدى الميليشيا الحوثية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
10:12 PM

قوات التحالف تعترض وتسقط ثلاث طائرات من دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية

من محافظة عمران اليمنية باتجاه الأعيان المدنية في جازان وأبها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
8
20,518

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد- مساء اليوم من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات من دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة جازان وأبها.

وأوضح العقيد المالكي أنه في الوقت الذي يوجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف المطارات المدنية في كل من (أبها وجازان ونجران) وكذلك الأعيان المدنية والمدنيين، ما يثبت إجرامها وفكرها المتطرف ضد الشعب اليمني ودول الجوار واستخدامها للأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كل الإجراءات لضرب البنية العسكرية العدائية الإرهابية لدى الميليشيا الحوثية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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