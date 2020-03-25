باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفاتها لتعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة ومخالطتها لحالات مصابة بكورونا، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية، والتحقيق جار عن طريقة دخولها لهذه الجهات والمتسبب في ذلك.
النيابة تحقق مع مشهورة خالفت تعليمات الإفصاح بشأن كورونا .. خالطت أصحاء في جهات حكومية
باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفاتها لتعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة ومخالطتها لحالات مصابة بكورونا، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية، والتحقيق جار عن طريقة دخولها لهذه الجهات والمتسبب في ذلك.فيروس كورونا الجديد النيابة العامة
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النيابة تحقق مع مشهورة خالفت تعليمات الإفصاح بشأن كورونا .. خالطت أصحاء في جهات حكوميةعبدالله البرقاوي سبق 2020-03-25
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:20 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:44 PM
النيابة تحقق مع مشهورة خالفت تعليمات الإفصاح بشأن كورونا .. خالطت أصحاء في جهات حكومية
باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفاتها لتعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة ومخالطتها لحالات مصابة بكورونا، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية، والتحقيق جار عن طريقة دخولها لهذه الجهات والمتسبب في ذلك.
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