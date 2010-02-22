خامنئي يواجه الرفض الدولي بالابتزاز .. ويهدد بزيادة تخصيب اليورانيوم لـ60 %

زعم أن أطراف الاتفاق النووي استخدموا لغة غير عادلة ضد طهران

هدد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (الاثنين)، بأن إيران قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمائة إذا احتاجت إليه، ولن تخضع أبدًا للضغوط الأمريكية بشأن أنشطتها النووية؛ وذلك ضمن مساعيه الرامية لمواجهة الرفض الدولي بالابتزاز.

وزعم "خامنئي" أن "الأمريكيين والأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي استخدموا لغة غير عادلة ضد إيران لكنها لن تستسلم للضغوط"، وفقًا لـ"رويترز".

وكرر ادعاءاته بأن إيران لم تسع في أي وقت إلى صنع أسلحة نووية.