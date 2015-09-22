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"صحة حائل" تنفذ 5177 جولة تفتيشية لرصد تطبيق الإجراءات الاحترازية

استقبلت 27 بلاغاً للأمن الغذائي و10 لتسمم كيميائي و5 بلاغات مهنية

نفّذت صحة حائل ممثلة في إدارة الصحة العامة 5177 جولة تفتيشية خلال شهر أغسطس من هذا العام 2021، لرصد السلوك والتأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وتفصيلاً، قامت إدارة الصحة العامة بتنفيذ 62 جولة لمكافحة العدوى، و28 جوالة على منافذ البيع، و34 جولة للحماية من الإشعاع، كما نفذت 16 جولة لمكافحة التدخين، وشاركت الصحة العامة بـ 58 جولة ضمن اللجنة الأمنية بالمنطقة.


واستقبلت الصحة العامة 27 بلاغاً للأمن الغذائي، و10 بلاغات تسمم كيميائي، و5 بلاغات مهنية، ونفذت 37 دورة تدريبية.

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"صحة حائل" تنفذ 5177 جولة تفتيشية لرصد تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت صحة حائل ممثلة في إدارة الصحة العامة 5177 جولة تفتيشية خلال شهر أغسطس من هذا العام 2021، لرصد السلوك والتأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وتفصيلاً، قامت إدارة الصحة العامة بتنفيذ 62 جولة لمكافحة العدوى، و28 جوالة على منافذ البيع، و34 جولة للحماية من الإشعاع، كما نفذت 16 جولة لمكافحة التدخين، وشاركت الصحة العامة بـ 58 جولة ضمن اللجنة الأمنية بالمنطقة.


واستقبلت الصحة العامة 27 بلاغاً للأمن الغذائي، و10 بلاغات تسمم كيميائي، و5 بلاغات مهنية، ونفذت 37 دورة تدريبية.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
10:46 PM

"صحة حائل" تنفذ 5177 جولة تفتيشية لرصد تطبيق الإجراءات الاحترازية

استقبلت 27 بلاغاً للأمن الغذائي و10 لتسمم كيميائي و5 بلاغات مهنية

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منصور الشلاقي - حائل
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نفّذت صحة حائل ممثلة في إدارة الصحة العامة 5177 جولة تفتيشية خلال شهر أغسطس من هذا العام 2021، لرصد السلوك والتأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وتفصيلاً، قامت إدارة الصحة العامة بتنفيذ 62 جولة لمكافحة العدوى، و28 جوالة على منافذ البيع، و34 جولة للحماية من الإشعاع، كما نفذت 16 جولة لمكافحة التدخين، وشاركت الصحة العامة بـ 58 جولة ضمن اللجنة الأمنية بالمنطقة.


واستقبلت الصحة العامة 27 بلاغاً للأمن الغذائي، و10 بلاغات تسمم كيميائي، و5 بلاغات مهنية، ونفذت 37 دورة تدريبية.

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