وكالة شؤون المسجد النبوي تناقش سبل تعزيز الخدمات التقنية والذكية التفاعلية

لخدمة الزائرين والمعتمرين وقاصدي المسجد النبوي

ناقشت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، استراتيجية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستفادة من التقنيات والخدمات التقنية والذكية التفاعلية لخدمة الزائرين والمعتمرين، وقاصدي المسجد النبوي.

وأكد الاجتماع، الذي عُقد أمس برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية بالمسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي، بمشاركة وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالرئاسة بندر الخزيم وفريق العمل التقني؛ أكد استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الرئاسة والوكالة لخدمة التحول الرقمي، وتعزيز القدرة على بناء الأنظمة واستدامة خدماتها، وتوطين الكوادر البشرية، واستقطاب الكفاءة المؤهلة في مختلف الجوانب التقنية.