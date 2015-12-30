البنتاغون يوافق على بيع 3 آلاف قنبلة فائقة الدقة للسعودية

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الثلاثاء، على بيع ذخائر موجهة فائقة الدقة للسعودية، في صفقة تصل قيمتها إلى 290 مليار دولار.

ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن الصفقة ستشمل 3 آلاف من القنابل صغيرة القُطر (GBU-39)، والحاويات، ومعدات الدعم، وقطع الغيار من صنع شركة بوينغ الأمريكية، إلى جانب الدعم الفني.

ويأتي ذلك إلى جانب موافقة إدارة البيت الأبيض مؤخرًا، على السماح لشركة رايثيون ببيع 7500 قنبلة بيفواي (جو-أرض) الذكية للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ 478 مليون دولار.

وستعزز عملية البيع الجديدة قدرات المملكة العسكرية في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الذخائر "أرض-جو" الموجهة بعيدة المدى.