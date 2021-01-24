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"بر" جدة تختتم معرض أجهزة الخدمة الذاتية ومنصة "البر لك أقرب"

5 آلاف زائر وزائرة شاهدوا تقنيات تعد الأولى على مستوى المملكة

اختتمت جمعية "البر" بجدة معرض أجهزة الخدمة الذاتية ومنصة "البر" الإلكترونية "البر لك أقرب" التي دشنها مؤخراً مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي.

المعرض الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام واختتم أمس السبت، يأتي في إطار حرص جمعية "البر" على التحول الرقمي الذي تُواكب من خلاله رؤية المملكة 2030، بما يدعم أنشطتها وبرامجها ويساهم في تمكين العمل الخيري واستدامته والارتقاء بمخرجاته، إضافة إلى التيسير على المتبرعين والمستفيدين وتوفير وقتهم وجهدهم.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الدكتور سهيل بن حسن قاضي: إن المعرض زاره أكثر من خمسة آلاف زائر من كلا الجنسين، والذين أبدوا إعجابهم ببرامج الجمعية وتقنياتها التي تخدم على حد سواء المتبرعون والمستفيدون.

وأضاف الدكتور "قاضي" أن الجمعية تضع نصب عينها هدف تحسين بيئة العمل والجودة والتميز في الأداء ودعم معايير الحوكمة والشفافية وتحقيق الاستدامة؛ لذا جاء التركيز على التحول الرقمي لتنفيذ برامج وأنشطة الجمعية وفق أعلى التقنيات، بما يلبي تطلعات الداعمين والمتبرعين والمستفيدين من خدمات الجمعية.

يذكر أن جمعية البر بجدة منذ تأسيسها قبل أكثر من ٤٠ عاماً، وهي تُعنى برعاية الأيتام ودعم الأسر الفقيرة ومرضى الفشل الكلوي، ويستفيد من خدماتها الآلاف من سكان محافظة جدة وقراها.

وقد يسرت خدماتها الإلكترونية لمستفيديها إمكانية الحصول على متطلباتهم دون عناء ومشقة، ولها سبق الريادة في العديد من الوسائل التقنية التي كان آخرها أجهزة الخدمة الذاتية ومنصة "البر" الإلكترونية.

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"بر" جدة تختتم معرض أجهزة الخدمة الذاتية ومنصة "البر لك أقرب"
سبق

اختتمت جمعية "البر" بجدة معرض أجهزة الخدمة الذاتية ومنصة "البر" الإلكترونية "البر لك أقرب" التي دشنها مؤخراً مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي.

المعرض الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام واختتم أمس السبت، يأتي في إطار حرص جمعية "البر" على التحول الرقمي الذي تُواكب من خلاله رؤية المملكة 2030، بما يدعم أنشطتها وبرامجها ويساهم في تمكين العمل الخيري واستدامته والارتقاء بمخرجاته، إضافة إلى التيسير على المتبرعين والمستفيدين وتوفير وقتهم وجهدهم.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الدكتور سهيل بن حسن قاضي: إن المعرض زاره أكثر من خمسة آلاف زائر من كلا الجنسين، والذين أبدوا إعجابهم ببرامج الجمعية وتقنياتها التي تخدم على حد سواء المتبرعون والمستفيدون.

وأضاف الدكتور "قاضي" أن الجمعية تضع نصب عينها هدف تحسين بيئة العمل والجودة والتميز في الأداء ودعم معايير الحوكمة والشفافية وتحقيق الاستدامة؛ لذا جاء التركيز على التحول الرقمي لتنفيذ برامج وأنشطة الجمعية وفق أعلى التقنيات، بما يلبي تطلعات الداعمين والمتبرعين والمستفيدين من خدمات الجمعية.

يذكر أن جمعية البر بجدة منذ تأسيسها قبل أكثر من ٤٠ عاماً، وهي تُعنى برعاية الأيتام ودعم الأسر الفقيرة ومرضى الفشل الكلوي، ويستفيد من خدماتها الآلاف من سكان محافظة جدة وقراها.

وقد يسرت خدماتها الإلكترونية لمستفيديها إمكانية الحصول على متطلباتهم دون عناء ومشقة، ولها سبق الريادة في العديد من الوسائل التقنية التي كان آخرها أجهزة الخدمة الذاتية ومنصة "البر" الإلكترونية.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
06:26 PM

"بر" جدة تختتم معرض أجهزة الخدمة الذاتية ومنصة "البر لك أقرب"

5 آلاف زائر وزائرة شاهدوا تقنيات تعد الأولى على مستوى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت جمعية "البر" بجدة معرض أجهزة الخدمة الذاتية ومنصة "البر" الإلكترونية "البر لك أقرب" التي دشنها مؤخراً مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي.

المعرض الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام واختتم أمس السبت، يأتي في إطار حرص جمعية "البر" على التحول الرقمي الذي تُواكب من خلاله رؤية المملكة 2030، بما يدعم أنشطتها وبرامجها ويساهم في تمكين العمل الخيري واستدامته والارتقاء بمخرجاته، إضافة إلى التيسير على المتبرعين والمستفيدين وتوفير وقتهم وجهدهم.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الدكتور سهيل بن حسن قاضي: إن المعرض زاره أكثر من خمسة آلاف زائر من كلا الجنسين، والذين أبدوا إعجابهم ببرامج الجمعية وتقنياتها التي تخدم على حد سواء المتبرعون والمستفيدون.

وأضاف الدكتور "قاضي" أن الجمعية تضع نصب عينها هدف تحسين بيئة العمل والجودة والتميز في الأداء ودعم معايير الحوكمة والشفافية وتحقيق الاستدامة؛ لذا جاء التركيز على التحول الرقمي لتنفيذ برامج وأنشطة الجمعية وفق أعلى التقنيات، بما يلبي تطلعات الداعمين والمتبرعين والمستفيدين من خدمات الجمعية.

يذكر أن جمعية البر بجدة منذ تأسيسها قبل أكثر من ٤٠ عاماً، وهي تُعنى برعاية الأيتام ودعم الأسر الفقيرة ومرضى الفشل الكلوي، ويستفيد من خدماتها الآلاف من سكان محافظة جدة وقراها.

وقد يسرت خدماتها الإلكترونية لمستفيديها إمكانية الحصول على متطلباتهم دون عناء ومشقة، ولها سبق الريادة في العديد من الوسائل التقنية التي كان آخرها أجهزة الخدمة الذاتية ومنصة "البر" الإلكترونية.

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