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تقرير: وزير الطاقة السعودي تمكّن من إحياء وإنعاش أسعار النفط

بعد الجائحة وتعافي الاقتصاد العالمي.. السعودية تنتصر في أسواق النفط

ذكر موقع "لايف منت" المتخصّص في الشؤون الاقتصادية، أن المملكة العربية السعودية قائد "أوبك" لمنتجي النفط حقّقت من خلال سياستها النفطية الناجحة انتصاراً كبيراً، فبعد 18 شهراً من خفض إنتاج النفط الخام بسبب جائحة كورونا، من المقرر أن تضخ الرياض عند مستويات ما قبل كوفيد-19 خلال الشهر الجاري مع تعافي الاقتصاد العالمي لإمدادات الطاقة.

وقال التقرير إن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تمكّن من إحياء وإنعاش أسعار النفط الخام، وهو ما أدّى إلى تضخم عائدات النفط في المملكة إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات.

وقال بن لوكوك؛ الرئيس المشارك لتجارة النفط في مجموعة ترافيجورا لتجارة السلع الأساسية: "لقد مرت (أوبك) بعام جيد للغاية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقرير: وزير الطاقة السعودي تمكّن من إحياء وإنعاش أسعار النفط
سبق

ذكر موقع "لايف منت" المتخصّص في الشؤون الاقتصادية، أن المملكة العربية السعودية قائد "أوبك" لمنتجي النفط حقّقت من خلال سياستها النفطية الناجحة انتصاراً كبيراً، فبعد 18 شهراً من خفض إنتاج النفط الخام بسبب جائحة كورونا، من المقرر أن تضخ الرياض عند مستويات ما قبل كوفيد-19 خلال الشهر الجاري مع تعافي الاقتصاد العالمي لإمدادات الطاقة.

وقال التقرير إن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تمكّن من إحياء وإنعاش أسعار النفط الخام، وهو ما أدّى إلى تضخم عائدات النفط في المملكة إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات.

وقال بن لوكوك؛ الرئيس المشارك لتجارة النفط في مجموعة ترافيجورا لتجارة السلع الأساسية: "لقد مرت (أوبك) بعام جيد للغاية".

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
11:59 AM

تقرير: وزير الطاقة السعودي تمكّن من إحياء وإنعاش أسعار النفط

بعد الجائحة وتعافي الاقتصاد العالمي.. السعودية تنتصر في أسواق النفط

A A A
خالد علي - الرياض
5
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ذكر موقع "لايف منت" المتخصّص في الشؤون الاقتصادية، أن المملكة العربية السعودية قائد "أوبك" لمنتجي النفط حقّقت من خلال سياستها النفطية الناجحة انتصاراً كبيراً، فبعد 18 شهراً من خفض إنتاج النفط الخام بسبب جائحة كورونا، من المقرر أن تضخ الرياض عند مستويات ما قبل كوفيد-19 خلال الشهر الجاري مع تعافي الاقتصاد العالمي لإمدادات الطاقة.

وقال التقرير إن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تمكّن من إحياء وإنعاش أسعار النفط الخام، وهو ما أدّى إلى تضخم عائدات النفط في المملكة إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات.

وقال بن لوكوك؛ الرئيس المشارك لتجارة النفط في مجموعة ترافيجورا لتجارة السلع الأساسية: "لقد مرت (أوبك) بعام جيد للغاية".

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