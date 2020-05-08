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بالصور.. بلدية الخميس تزيل 110 آلاف طن مياه وأتربة ومخلفات أمطار

استنفرت كافة طاقتها لمواجهتها حيث لم تشهدها المنطقة منذ سنين

كشف رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني أن البلدية استنفرت كافة طاقتها وطواقمها المادية والبشرية لمواجهة الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة يوم الأربعاء 13رمضان والتي لم تشهدها منذ عدة سنوات.

وقد تسبب جريان المياه بغزارة إلى جرف الحجارة والمخلفات وإغلاق المناهيل وفتحات تصريف المياه، مما أدى إلى حدوث تجمعات المياه بعدة أحياء ومواقع في المحافظة.

وبيّن الشهراني أن البلدية عملت بكافة فرقها الميدانية من خلال 800 عامل وأكثر من 83 مضخة وصهريجًا توزعت على أرجاء المحافظة وعملت على نزح وسحب أكثر من 35 ألف طن من مياه الأمطار حتى الآن وأكثر من 75 طنًا من الأتربة والمخلفات، وذلك بدعم وتوجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي.

أمطار خميس مشيط بلدية خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. بلدية الخميس تزيل 110 آلاف طن مياه وأتربة ومخلفات أمطار
سبق

كشف رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني أن البلدية استنفرت كافة طاقتها وطواقمها المادية والبشرية لمواجهة الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة يوم الأربعاء 13رمضان والتي لم تشهدها منذ عدة سنوات.

وقد تسبب جريان المياه بغزارة إلى جرف الحجارة والمخلفات وإغلاق المناهيل وفتحات تصريف المياه، مما أدى إلى حدوث تجمعات المياه بعدة أحياء ومواقع في المحافظة.

وبيّن الشهراني أن البلدية عملت بكافة فرقها الميدانية من خلال 800 عامل وأكثر من 83 مضخة وصهريجًا توزعت على أرجاء المحافظة وعملت على نزح وسحب أكثر من 35 ألف طن من مياه الأمطار حتى الآن وأكثر من 75 طنًا من الأتربة والمخلفات، وذلك بدعم وتوجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
09:50 PM

بالصور.. بلدية الخميس تزيل 110 آلاف طن مياه وأتربة ومخلفات أمطار

استنفرت كافة طاقتها لمواجهتها حيث لم تشهدها المنطقة منذ سنين

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محمد طيران - خميس مشيط
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كشف رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني أن البلدية استنفرت كافة طاقتها وطواقمها المادية والبشرية لمواجهة الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة يوم الأربعاء 13رمضان والتي لم تشهدها منذ عدة سنوات.

وقد تسبب جريان المياه بغزارة إلى جرف الحجارة والمخلفات وإغلاق المناهيل وفتحات تصريف المياه، مما أدى إلى حدوث تجمعات المياه بعدة أحياء ومواقع في المحافظة.

وبيّن الشهراني أن البلدية عملت بكافة فرقها الميدانية من خلال 800 عامل وأكثر من 83 مضخة وصهريجًا توزعت على أرجاء المحافظة وعملت على نزح وسحب أكثر من 35 ألف طن من مياه الأمطار حتى الآن وأكثر من 75 طنًا من الأتربة والمخلفات، وذلك بدعم وتوجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي.

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