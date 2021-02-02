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مجلس الأمن يبدأ جلسة طارئة مغلقة لبحث انقلاب ميانمار

مشروع قرار يدعو إلى العودة للحكم المدني

بدأ مجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، جلسة طارئة مغلقة لبحث الأوضاع في ميانمار، ومن المقرر أن تتم خلالها مناقشة مسودة مشروع يدعو إلى العودة للحكم المدني بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد أمس.

ويدعو المشروع الذي أعدته بريطانيا الجيش في ميانمار إلى إلغاء حال الطوارئ التي فرضت لمدة عام، كما يطالب الأطراف كافة بالتزام القواعد الديموقراطية، من دون أي إشارة إلى عقوبات، ويدعو أيضاً إلى الإفراج فوراً عن المعتقلين خلافا للقانون، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويتطلب تبني المشروع موافقة الصين، الداعم الرئيس لميانمار في الأمم المتحدة، والتي تملك حق الفيتو.

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مجلس الأمن يبدأ جلسة طارئة مغلقة لبحث انقلاب ميانمار
سبق

بدأ مجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، جلسة طارئة مغلقة لبحث الأوضاع في ميانمار، ومن المقرر أن تتم خلالها مناقشة مسودة مشروع يدعو إلى العودة للحكم المدني بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد أمس.

ويدعو المشروع الذي أعدته بريطانيا الجيش في ميانمار إلى إلغاء حال الطوارئ التي فرضت لمدة عام، كما يطالب الأطراف كافة بالتزام القواعد الديموقراطية، من دون أي إشارة إلى عقوبات، ويدعو أيضاً إلى الإفراج فوراً عن المعتقلين خلافا للقانون، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويتطلب تبني المشروع موافقة الصين، الداعم الرئيس لميانمار في الأمم المتحدة، والتي تملك حق الفيتو.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
09:55 PM

مجلس الأمن يبدأ جلسة طارئة مغلقة لبحث انقلاب ميانمار

مشروع قرار يدعو إلى العودة للحكم المدني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ مجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، جلسة طارئة مغلقة لبحث الأوضاع في ميانمار، ومن المقرر أن تتم خلالها مناقشة مسودة مشروع يدعو إلى العودة للحكم المدني بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد أمس.

ويدعو المشروع الذي أعدته بريطانيا الجيش في ميانمار إلى إلغاء حال الطوارئ التي فرضت لمدة عام، كما يطالب الأطراف كافة بالتزام القواعد الديموقراطية، من دون أي إشارة إلى عقوبات، ويدعو أيضاً إلى الإفراج فوراً عن المعتقلين خلافا للقانون، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويتطلب تبني المشروع موافقة الصين، الداعم الرئيس لميانمار في الأمم المتحدة، والتي تملك حق الفيتو.

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