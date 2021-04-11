النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. "جدّات" على مقاعد "الدراجات الهوائية" يؤكدن: الرياضة للجميع ولا عمر محددًا لممارستها

نفذن رحلة لمحافظتي الغاط وشقراء وقطعن مسافة 250 كلم

بعد التقاعد من أعمالهن في تخصصات مختلفة، وضعت جدّات مسيرة عملية جديدة لهن تبدأ الساعة السابعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة في ركوب الدراجات الهوائية على مدار أربعة أيام في الأسبوع يقطعن فيها ما بين 100 إلى 200 كلم.

وبحسب تقرير عن فريق الجدّات لقناة "العربية": فقد وجدن اعترافًا من الاتحاد السعودي للدراجات، وتؤكد الجدّات أن الرياضة للجميع، ولا عمر محددًا لممارستها.

وأشارت الجدات إلى أن فريقهن المكوّن من 25 عضوة، من بينهن 8 سيدات لديهن أحفاد، متنوع، وأنهن يحملن تخصصات مختلفة طبية وعلمية وفنية، مع وجود فنانين بالمجموعة.

وقالت إحدى العضوات بالفريق: إن أغلب الأعضاء متقاعدات مع وجود شابات ومجموعة من الرجال من إخوانهن وأزواجهن.

ونفذت السيدات رحلات خارج مدينة الرياض كانت منها رحلة إلى محافظة الغاط التي تبعد أكثر من 250 كلم عن العاصمة، تلتها رحلة إلى محافظة شقراء، وقطعن المسافة ذاتها، فضلًا عن مشاركتهن في مسابقة الدراجات النسائية مؤخرًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. "جدّات" على مقاعد "الدراجات الهوائية" يؤكدن: الرياضة للجميع ولا عمر محددًا لممارستها
سبق

بعد التقاعد من أعمالهن في تخصصات مختلفة، وضعت جدّات مسيرة عملية جديدة لهن تبدأ الساعة السابعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة في ركوب الدراجات الهوائية على مدار أربعة أيام في الأسبوع يقطعن فيها ما بين 100 إلى 200 كلم.

وبحسب تقرير عن فريق الجدّات لقناة "العربية": فقد وجدن اعترافًا من الاتحاد السعودي للدراجات، وتؤكد الجدّات أن الرياضة للجميع، ولا عمر محددًا لممارستها.

وأشارت الجدات إلى أن فريقهن المكوّن من 25 عضوة، من بينهن 8 سيدات لديهن أحفاد، متنوع، وأنهن يحملن تخصصات مختلفة طبية وعلمية وفنية، مع وجود فنانين بالمجموعة.

وقالت إحدى العضوات بالفريق: إن أغلب الأعضاء متقاعدات مع وجود شابات ومجموعة من الرجال من إخوانهن وأزواجهن.

ونفذت السيدات رحلات خارج مدينة الرياض كانت منها رحلة إلى محافظة الغاط التي تبعد أكثر من 250 كلم عن العاصمة، تلتها رحلة إلى محافظة شقراء، وقطعن المسافة ذاتها، فضلًا عن مشاركتهن في مسابقة الدراجات النسائية مؤخرًا.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
07:18 PM

بالفيديو.. "جدّات" على مقاعد "الدراجات الهوائية" يؤكدن: الرياضة للجميع ولا عمر محددًا لممارستها

نفذن رحلة لمحافظتي الغاط وشقراء وقطعن مسافة 250 كلم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
2,977

بعد التقاعد من أعمالهن في تخصصات مختلفة، وضعت جدّات مسيرة عملية جديدة لهن تبدأ الساعة السابعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة في ركوب الدراجات الهوائية على مدار أربعة أيام في الأسبوع يقطعن فيها ما بين 100 إلى 200 كلم.

وبحسب تقرير عن فريق الجدّات لقناة "العربية": فقد وجدن اعترافًا من الاتحاد السعودي للدراجات، وتؤكد الجدّات أن الرياضة للجميع، ولا عمر محددًا لممارستها.

وأشارت الجدات إلى أن فريقهن المكوّن من 25 عضوة، من بينهن 8 سيدات لديهن أحفاد، متنوع، وأنهن يحملن تخصصات مختلفة طبية وعلمية وفنية، مع وجود فنانين بالمجموعة.

وقالت إحدى العضوات بالفريق: إن أغلب الأعضاء متقاعدات مع وجود شابات ومجموعة من الرجال من إخوانهن وأزواجهن.

ونفذت السيدات رحلات خارج مدينة الرياض كانت منها رحلة إلى محافظة الغاط التي تبعد أكثر من 250 كلم عن العاصمة، تلتها رحلة إلى محافظة شقراء، وقطعن المسافة ذاتها، فضلًا عن مشاركتهن في مسابقة الدراجات النسائية مؤخرًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,048
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,991
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,224
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,324

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة