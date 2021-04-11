بالفيديو.. "جدّات" على مقاعد "الدراجات الهوائية" يؤكدن: الرياضة للجميع ولا عمر محددًا لممارستها

نفذن رحلة لمحافظتي الغاط وشقراء وقطعن مسافة 250 كلم

بعد التقاعد من أعمالهن في تخصصات مختلفة، وضعت جدّات مسيرة عملية جديدة لهن تبدأ الساعة السابعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة في ركوب الدراجات الهوائية على مدار أربعة أيام في الأسبوع يقطعن فيها ما بين 100 إلى 200 كلم.

وبحسب تقرير عن فريق الجدّات لقناة "العربية": فقد وجدن اعترافًا من الاتحاد السعودي للدراجات، وتؤكد الجدّات أن الرياضة للجميع، ولا عمر محددًا لممارستها.

وأشارت الجدات إلى أن فريقهن المكوّن من 25 عضوة، من بينهن 8 سيدات لديهن أحفاد، متنوع، وأنهن يحملن تخصصات مختلفة طبية وعلمية وفنية، مع وجود فنانين بالمجموعة.

وقالت إحدى العضوات بالفريق: إن أغلب الأعضاء متقاعدات مع وجود شابات ومجموعة من الرجال من إخوانهن وأزواجهن.

ونفذت السيدات رحلات خارج مدينة الرياض كانت منها رحلة إلى محافظة الغاط التي تبعد أكثر من 250 كلم عن العاصمة، تلتها رحلة إلى محافظة شقراء، وقطعن المسافة ذاتها، فضلًا عن مشاركتهن في مسابقة الدراجات النسائية مؤخرًا.