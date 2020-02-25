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تفاصيل الحكم على المتخابر مع إيران.. خان وطنه وقدّم معلومات سرية فحُكم عليه بالقتل

في جلسة علنية للجزائية وبحضور المدعي العام والمدعى عليهم ومحاميهم ووكلائهم وأقاربهم

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً على مجموعة مكونة من ثمانية أشخاص جميعهم سعوديو الجنسية، في جلسة علنية بحضور المدعي العام والمدعى عليهم ومحاميهم ووكلائهم وأقاربهم، وممثلين عن حقوق الإنسان، وتضمّن القرار الحكم على المدعى عليه السادس بالقتل تعزيراً؛ وذلك لثبوت إدانته بخيانته لوطنه ولأمانته المؤتمن عليها من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية، وتزويده إياه بمعلومات في غاية السرية اطلع عليها بحكم عمله تمس الأمن الوطني للمملكة، ومعلومات عن (سفارتين أجنبيتين) وأماكن الدخول والخروج من هاتين السفارتين والتواجد الأمني فيها، وتعزير بقية المتهمين بالسجن مددًا متفاوتة بلغ مجموعها ثمانية وخمسين عامًا؛ وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في السفارة الإيرانية، وتقديم بعضهم معلومات لهم تمس الشأن الداخلي للملكة ولاقتصادها، وتلقيهم من أولئك الأشخاص مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من معلومات، وتم إفهامهم أن لهم الحق في طلب الإستئناف خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.

المحكمة الجزائية إيران

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تفاصيل الحكم على المتخابر مع إيران.. خان وطنه وقدّم معلومات سرية فحُكم عليه بالقتل
سبق

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً على مجموعة مكونة من ثمانية أشخاص جميعهم سعوديو الجنسية، في جلسة علنية بحضور المدعي العام والمدعى عليهم ومحاميهم ووكلائهم وأقاربهم، وممثلين عن حقوق الإنسان، وتضمّن القرار الحكم على المدعى عليه السادس بالقتل تعزيراً؛ وذلك لثبوت إدانته بخيانته لوطنه ولأمانته المؤتمن عليها من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية، وتزويده إياه بمعلومات في غاية السرية اطلع عليها بحكم عمله تمس الأمن الوطني للمملكة، ومعلومات عن (سفارتين أجنبيتين) وأماكن الدخول والخروج من هاتين السفارتين والتواجد الأمني فيها، وتعزير بقية المتهمين بالسجن مددًا متفاوتة بلغ مجموعها ثمانية وخمسين عامًا؛ وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في السفارة الإيرانية، وتقديم بعضهم معلومات لهم تمس الشأن الداخلي للملكة ولاقتصادها، وتلقيهم من أولئك الأشخاص مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من معلومات، وتم إفهامهم أن لهم الحق في طلب الإستئناف خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
02:43 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
02:48 PM

تفاصيل الحكم على المتخابر مع إيران.. خان وطنه وقدّم معلومات سرية فحُكم عليه بالقتل

في جلسة علنية للجزائية وبحضور المدعي العام والمدعى عليهم ومحاميهم ووكلائهم وأقاربهم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
4,010

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً على مجموعة مكونة من ثمانية أشخاص جميعهم سعوديو الجنسية، في جلسة علنية بحضور المدعي العام والمدعى عليهم ومحاميهم ووكلائهم وأقاربهم، وممثلين عن حقوق الإنسان، وتضمّن القرار الحكم على المدعى عليه السادس بالقتل تعزيراً؛ وذلك لثبوت إدانته بخيانته لوطنه ولأمانته المؤتمن عليها من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية، وتزويده إياه بمعلومات في غاية السرية اطلع عليها بحكم عمله تمس الأمن الوطني للمملكة، ومعلومات عن (سفارتين أجنبيتين) وأماكن الدخول والخروج من هاتين السفارتين والتواجد الأمني فيها، وتعزير بقية المتهمين بالسجن مددًا متفاوتة بلغ مجموعها ثمانية وخمسين عامًا؛ وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في السفارة الإيرانية، وتقديم بعضهم معلومات لهم تمس الشأن الداخلي للملكة ولاقتصادها، وتلقيهم من أولئك الأشخاص مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من معلومات، وتم إفهامهم أن لهم الحق في طلب الإستئناف خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.

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