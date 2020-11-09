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متوسط تفاعل المنصات الرقمية لـ"سكني".. 32 ألف خدمة في اليوم

الإجابة عن أكثر من 38.500 اتصال عبر مركز الاتصال الموحد

نفّذت المنصات الرقمية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عددًا من الطلبات والاستفسارات من قِبَل المواطنين خلال الأسبوع الماضي؛ للإجابة على جميع الاستفسارات حول الخيارات السكنية المتنوعة، التي تشمل "الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي".

جاء ذلك ضمن جهود البرنامج لتقديم الخدمات إلكترونيًّا لتسهيل تملك الأسر السعودية ورفع نسب التملك 70% بحلول 2030.

وبلغ متوسط تفاعل المنصات الرقمية لـ"سكني" نحو 32 ألف خدمة في اليوم، كما تمت الإجابة عن أكثر من 38.500 اتصال عبر مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090، وتفاعل موقع "سكني" مع 8080 طلبًا واستفسارًا، وتمت معالجة 2690 اعتراضًا من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني.

وأجاب حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC@) عن حوالى 6710 استفسارات على منصة "تويتر" حول الخيارات السكنية والتمويلية المدعومة الذي يقدّمها البرنامج.

وتجاوز عدد زيارات تطبيق "سكني" 170 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها من حجز فوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا وغيرها من الخدمات.

ويستمر "سكني" في ضخ المزيد من مشاريع الأراضي والوحدات السكنية؛ بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشيًّا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، ضمن 87 مشروعًا توفر أكثر من 135 ألف وحدة بمتوسط أسعار تبدأ من 250- 750 ألفًا، إضافة إلى 213 مخططًا توفر أكثر من 178 ألف أرض سكنية لتلبية جميع رغبات الأسر السعودية.

سكني وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متوسط تفاعل المنصات الرقمية لـ"سكني".. 32 ألف خدمة في اليوم
سبق

نفّذت المنصات الرقمية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عددًا من الطلبات والاستفسارات من قِبَل المواطنين خلال الأسبوع الماضي؛ للإجابة على جميع الاستفسارات حول الخيارات السكنية المتنوعة، التي تشمل "الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي".

جاء ذلك ضمن جهود البرنامج لتقديم الخدمات إلكترونيًّا لتسهيل تملك الأسر السعودية ورفع نسب التملك 70% بحلول 2030.

وبلغ متوسط تفاعل المنصات الرقمية لـ"سكني" نحو 32 ألف خدمة في اليوم، كما تمت الإجابة عن أكثر من 38.500 اتصال عبر مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090، وتفاعل موقع "سكني" مع 8080 طلبًا واستفسارًا، وتمت معالجة 2690 اعتراضًا من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني.

وأجاب حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC@) عن حوالى 6710 استفسارات على منصة "تويتر" حول الخيارات السكنية والتمويلية المدعومة الذي يقدّمها البرنامج.

وتجاوز عدد زيارات تطبيق "سكني" 170 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها من حجز فوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا وغيرها من الخدمات.

ويستمر "سكني" في ضخ المزيد من مشاريع الأراضي والوحدات السكنية؛ بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشيًّا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، ضمن 87 مشروعًا توفر أكثر من 135 ألف وحدة بمتوسط أسعار تبدأ من 250- 750 ألفًا، إضافة إلى 213 مخططًا توفر أكثر من 178 ألف أرض سكنية لتلبية جميع رغبات الأسر السعودية.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
02:17 PM

متوسط تفاعل المنصات الرقمية لـ"سكني".. 32 ألف خدمة في اليوم

الإجابة عن أكثر من 38.500 اتصال عبر مركز الاتصال الموحد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت المنصات الرقمية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عددًا من الطلبات والاستفسارات من قِبَل المواطنين خلال الأسبوع الماضي؛ للإجابة على جميع الاستفسارات حول الخيارات السكنية المتنوعة، التي تشمل "الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي".

جاء ذلك ضمن جهود البرنامج لتقديم الخدمات إلكترونيًّا لتسهيل تملك الأسر السعودية ورفع نسب التملك 70% بحلول 2030.

وبلغ متوسط تفاعل المنصات الرقمية لـ"سكني" نحو 32 ألف خدمة في اليوم، كما تمت الإجابة عن أكثر من 38.500 اتصال عبر مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090، وتفاعل موقع "سكني" مع 8080 طلبًا واستفسارًا، وتمت معالجة 2690 اعتراضًا من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني.

وأجاب حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC@) عن حوالى 6710 استفسارات على منصة "تويتر" حول الخيارات السكنية والتمويلية المدعومة الذي يقدّمها البرنامج.

وتجاوز عدد زيارات تطبيق "سكني" 170 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها من حجز فوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا وغيرها من الخدمات.

ويستمر "سكني" في ضخ المزيد من مشاريع الأراضي والوحدات السكنية؛ بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشيًّا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، ضمن 87 مشروعًا توفر أكثر من 135 ألف وحدة بمتوسط أسعار تبدأ من 250- 750 ألفًا، إضافة إلى 213 مخططًا توفر أكثر من 178 ألف أرض سكنية لتلبية جميع رغبات الأسر السعودية.

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