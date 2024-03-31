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شرارة لحام تشعل حريقاً بسوق تجاري شمال جدة

فرق الدفاع المدني أخمدت النيران.. دون إصابات

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة على حريق اندلع بمحل تجاري للأقمشة بسوق البوادي شمال المحافظة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن الحريق نشب في محل تجاري ذي ثلاث فتحات يقع ضمن مجموعة محلات تجارية بحي البوادي.

واستطاعت فرق الإطفاء إخماد الحريق ومنع امتداده للمواقف المحاذية والملاصقة، ولم يتسبب الحادث في أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وأضاف المتحدث: فريق التحقيق كشف أن أعمال لحام بالموقع كانت السبب في اندلاع الحريق.

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شرارة لحام تشعل حريقاً بسوق تجاري شمال جدة
سبق

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة على حريق اندلع بمحل تجاري للأقمشة بسوق البوادي شمال المحافظة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن الحريق نشب في محل تجاري ذي ثلاث فتحات يقع ضمن مجموعة محلات تجارية بحي البوادي.

واستطاعت فرق الإطفاء إخماد الحريق ومنع امتداده للمواقف المحاذية والملاصقة، ولم يتسبب الحادث في أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وأضاف المتحدث: فريق التحقيق كشف أن أعمال لحام بالموقع كانت السبب في اندلاع الحريق.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
05:44 PM

شرارة لحام تشعل حريقاً بسوق تجاري شمال جدة

فرق الدفاع المدني أخمدت النيران.. دون إصابات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
9,995

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة على حريق اندلع بمحل تجاري للأقمشة بسوق البوادي شمال المحافظة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن الحريق نشب في محل تجاري ذي ثلاث فتحات يقع ضمن مجموعة محلات تجارية بحي البوادي.

واستطاعت فرق الإطفاء إخماد الحريق ومنع امتداده للمواقف المحاذية والملاصقة، ولم يتسبب الحادث في أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وأضاف المتحدث: فريق التحقيق كشف أن أعمال لحام بالموقع كانت السبب في اندلاع الحريق.

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