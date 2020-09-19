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اجتماع للاتحاد الآسيوي لمناقشة طلب الهلال تأجيل مباراته الآسيوية

كشفت تقارير إعلامية مطلعة أن اجتماعًا عاجلاً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيتم عقده لمناقشة وضع الهلال الحالي في المسابقة الآسيوية.

وتقدمت إدارة الهلال بطلب عاجل لتأجيل مباراة الفريق المقبلة أمام شهر خودرو الإيراني، المنتظر إقامتها غدًا الأحد في الجولة الخامسة من دور المجموعات في المسابقة.

وفي حال لعب الهلال مباراته غدًا سيدخل المباراة بلاعبَيْن فقط في الاحتياطي، إضافة لحارس مرمى.

ويحتل الهلال صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط، ويحتاج للفوز في المباراة لضمان تأهله لدور الـ 16.

دوري أبطال آسيا الهلال فيروس كورونا الجديد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

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اجتماع للاتحاد الآسيوي لمناقشة طلب الهلال تأجيل مباراته الآسيوية
سبق

كشفت تقارير إعلامية مطلعة أن اجتماعًا عاجلاً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيتم عقده لمناقشة وضع الهلال الحالي في المسابقة الآسيوية.

وتقدمت إدارة الهلال بطلب عاجل لتأجيل مباراة الفريق المقبلة أمام شهر خودرو الإيراني، المنتظر إقامتها غدًا الأحد في الجولة الخامسة من دور المجموعات في المسابقة.

وفي حال لعب الهلال مباراته غدًا سيدخل المباراة بلاعبَيْن فقط في الاحتياطي، إضافة لحارس مرمى.

ويحتل الهلال صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط، ويحتاج للفوز في المباراة لضمان تأهله لدور الـ 16.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
10:55 PM

اجتماع للاتحاد الآسيوي لمناقشة طلب الهلال تأجيل مباراته الآسيوية

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محمد السيّد - الرياض
7
6,268

كشفت تقارير إعلامية مطلعة أن اجتماعًا عاجلاً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيتم عقده لمناقشة وضع الهلال الحالي في المسابقة الآسيوية.

وتقدمت إدارة الهلال بطلب عاجل لتأجيل مباراة الفريق المقبلة أمام شهر خودرو الإيراني، المنتظر إقامتها غدًا الأحد في الجولة الخامسة من دور المجموعات في المسابقة.

وفي حال لعب الهلال مباراته غدًا سيدخل المباراة بلاعبَيْن فقط في الاحتياطي، إضافة لحارس مرمى.

ويحتل الهلال صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط، ويحتاج للفوز في المباراة لضمان تأهله لدور الـ 16.

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