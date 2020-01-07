شاهد.. حزمة فعاليات متنوعة وعروض شعبية في "تاريخية ينبع"

تستمر أكثر من أسبوع لما تتمتع به من اعتدال للمناخ وشواطئ رائعة ومناظر خلابة

أطلقت لجنة التنمية السياحية بمحافظة ينبع، فعاليات تاريخية ينبع، في الفترة من 6 إلى 13 يناير بالمنطقة التاريخية بالمحافظة.

وتشمل الفعاليات حزمة متنوعة من الفقرات؛ منها: (مسرح الطفل، واستعراضات الشخصيات الكرتونية، والأمسيات الفنية، وعروض الفِرَق الشعبية، والحرف اليدوية، والرسم الحر، والفنون التشكيلية)؛ حيث تبدأ يوميًّا من الساعة السادسة مساءً حتى الثانية عشرة ليلًا.

يشار إلى أن اختيار إقامة فعاليات "تاريخية ينبع" بهذا التوقيت، بسبب توافد السياح من كل المناطق المجاورة لمحافظة ينبع؛ لما تتميز به المحافظة لاعتبارها من أجمل المناطق السياحية؛ حيث تتمتع باعتدال المناخ، وقد حباها الله بشواطئ رائعة ومياه فيروزية هادئة ورمال ناعمة ومناظر طبيعية بحرية خلابة، بالإضافة إلى الإرث التراثي والثقافي الكبير لمحافظة ينبع والمتمثل في منطقتها التاريخية المفعلة طوال العام بإشراف لجنة التنمية السياحية؛ حيث تقام العديد من الفعاليات الفنية خلال فترة إجازة الربيع.