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مسلحون يقتلون 200 نيجيري رميًا بالرصاص بعد نهب وحرق منازلهم

فرار أكثر من 10 آلاف شخص وفقدان العشرات

قُتل 200 شخص على الأقل خلال هجمات عدة، نفَّذها مسلحون هذا الأسبوع في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم الحكومة النيجيرية سعدية فاروق اليوم الأحد.

وقالت سعدية فاروق: "إنها فاجعة. أكثر من 200 شخص دفنوا بسبب غزو قطاع الطرق".

وأعربت عن شعورها بالقلق إزاء النازحين الذين يفرون بالمئات من مجتمعاتهم، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأوضحت أن أكثر من 10 آلاف من الضحايا باتوا مشردين بعدما سُويت منازلهم بالأرض على أيدي قُطاع الطرق، فيما العشرات لا يزالون مفقودين.

من جانبهم، ذكر سكان محليون أن مئات المسلحين وصلوا على دراجات نارية، وشنوا هجمات على عشر قرى في منطقتَي أنكا وبوكويوم الأربعاء والخميس، وأطلقوا النار على السكان، ونهبوا وأحرقوا منازل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسلحون يقتلون 200 نيجيري رميًا بالرصاص بعد نهب وحرق منازلهم
سبق

قُتل 200 شخص على الأقل خلال هجمات عدة، نفَّذها مسلحون هذا الأسبوع في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم الحكومة النيجيرية سعدية فاروق اليوم الأحد.

وقالت سعدية فاروق: "إنها فاجعة. أكثر من 200 شخص دفنوا بسبب غزو قطاع الطرق".

وأعربت عن شعورها بالقلق إزاء النازحين الذين يفرون بالمئات من مجتمعاتهم، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأوضحت أن أكثر من 10 آلاف من الضحايا باتوا مشردين بعدما سُويت منازلهم بالأرض على أيدي قُطاع الطرق، فيما العشرات لا يزالون مفقودين.

من جانبهم، ذكر سكان محليون أن مئات المسلحين وصلوا على دراجات نارية، وشنوا هجمات على عشر قرى في منطقتَي أنكا وبوكويوم الأربعاء والخميس، وأطلقوا النار على السكان، ونهبوا وأحرقوا منازل.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
08:41 PM

مسلحون يقتلون 200 نيجيري رميًا بالرصاص بعد نهب وحرق منازلهم

فرار أكثر من 10 آلاف شخص وفقدان العشرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 200 شخص على الأقل خلال هجمات عدة، نفَّذها مسلحون هذا الأسبوع في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم الحكومة النيجيرية سعدية فاروق اليوم الأحد.

وقالت سعدية فاروق: "إنها فاجعة. أكثر من 200 شخص دفنوا بسبب غزو قطاع الطرق".

وأعربت عن شعورها بالقلق إزاء النازحين الذين يفرون بالمئات من مجتمعاتهم، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأوضحت أن أكثر من 10 آلاف من الضحايا باتوا مشردين بعدما سُويت منازلهم بالأرض على أيدي قُطاع الطرق، فيما العشرات لا يزالون مفقودين.

من جانبهم، ذكر سكان محليون أن مئات المسلحين وصلوا على دراجات نارية، وشنوا هجمات على عشر قرى في منطقتَي أنكا وبوكويوم الأربعاء والخميس، وأطلقوا النار على السكان، ونهبوا وأحرقوا منازل.

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