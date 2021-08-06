النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محترف الأهلي الجديد المقدوني "إزغيان أليوسكي" يصل جدة

بعد انتقاله من "ليدز يونايتد" الإنجليزي

وصل المحترف المقدوني إزغيان أليوسكي، إلى مدينة جدة، اليوم الجمعة، استعدادًا للانضمام لتدريبات فريق الأهلي الأول لكرة القدم استعدادًا لخوض غمار منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وتم استقبال أليوسكي بطريقة مميزة في المطار بالورود من جانب مسؤولي النادي، وسط سعادة وحماس كبير من اللاعب لبداية مشواره الجديد بالملاعب السعودية.

ورحب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالمقدوني إزيان أليوسكي؛ حيث كتب النادي: "أليوسكي وصل.. مرحبًا أليوسكي"، وأرفق عدة صور من وصوله.

وانتقل المقدوني إزيان أليوسكي صاحب الـ29 عامًا، لصفوف أهلي جدة قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمة.


ويعد أليوسكي هو خامس أجنبي يتعاقد معه النادي الأهلي، هذا الموسم، بعد البرازيلي دانكلير بيريرا والكرواتي فيليب براداريتش، والبرازيلي باولينيو، والسنغالي ألاسان نداو.

الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
محترف الأهلي الجديد المقدوني "إزغيان أليوسكي" يصل جدة
سبق

وصل المحترف المقدوني إزغيان أليوسكي، إلى مدينة جدة، اليوم الجمعة، استعدادًا للانضمام لتدريبات فريق الأهلي الأول لكرة القدم استعدادًا لخوض غمار منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وتم استقبال أليوسكي بطريقة مميزة في المطار بالورود من جانب مسؤولي النادي، وسط سعادة وحماس كبير من اللاعب لبداية مشواره الجديد بالملاعب السعودية.

ورحب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالمقدوني إزيان أليوسكي؛ حيث كتب النادي: "أليوسكي وصل.. مرحبًا أليوسكي"، وأرفق عدة صور من وصوله.

وانتقل المقدوني إزيان أليوسكي صاحب الـ29 عامًا، لصفوف أهلي جدة قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمة.


ويعد أليوسكي هو خامس أجنبي يتعاقد معه النادي الأهلي، هذا الموسم، بعد البرازيلي دانكلير بيريرا والكرواتي فيليب براداريتش، والبرازيلي باولينيو، والسنغالي ألاسان نداو.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
08:57 PM
اخر تعديل
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
05:58 AM

محترف الأهلي الجديد المقدوني "إزغيان أليوسكي" يصل جدة

بعد انتقاله من "ليدز يونايتد" الإنجليزي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,193

وصل المحترف المقدوني إزغيان أليوسكي، إلى مدينة جدة، اليوم الجمعة، استعدادًا للانضمام لتدريبات فريق الأهلي الأول لكرة القدم استعدادًا لخوض غمار منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وتم استقبال أليوسكي بطريقة مميزة في المطار بالورود من جانب مسؤولي النادي، وسط سعادة وحماس كبير من اللاعب لبداية مشواره الجديد بالملاعب السعودية.

ورحب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالمقدوني إزيان أليوسكي؛ حيث كتب النادي: "أليوسكي وصل.. مرحبًا أليوسكي"، وأرفق عدة صور من وصوله.

وانتقل المقدوني إزيان أليوسكي صاحب الـ29 عامًا، لصفوف أهلي جدة قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمة.


ويعد أليوسكي هو خامس أجنبي يتعاقد معه النادي الأهلي، هذا الموسم، بعد البرازيلي دانكلير بيريرا والكرواتي فيليب براداريتش، والبرازيلي باولينيو، والسنغالي ألاسان نداو.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,473
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,271
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,571
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,191

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة