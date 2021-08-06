محترف الأهلي الجديد المقدوني "إزغيان أليوسكي" يصل جدة

بعد انتقاله من "ليدز يونايتد" الإنجليزي

وصل المحترف المقدوني إزغيان أليوسكي، إلى مدينة جدة، اليوم الجمعة، استعدادًا للانضمام لتدريبات فريق الأهلي الأول لكرة القدم استعدادًا لخوض غمار منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وتم استقبال أليوسكي بطريقة مميزة في المطار بالورود من جانب مسؤولي النادي، وسط سعادة وحماس كبير من اللاعب لبداية مشواره الجديد بالملاعب السعودية.

ورحب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالمقدوني إزيان أليوسكي؛ حيث كتب النادي: "أليوسكي وصل.. مرحبًا أليوسكي"، وأرفق عدة صور من وصوله.

وانتقل المقدوني إزيان أليوسكي صاحب الـ29 عامًا، لصفوف أهلي جدة قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمة.



ويعد أليوسكي هو خامس أجنبي يتعاقد معه النادي الأهلي، هذا الموسم، بعد البرازيلي دانكلير بيريرا والكرواتي فيليب براداريتش، والبرازيلي باولينيو، والسنغالي ألاسان نداو.