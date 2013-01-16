النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كيف لـ"داتسون" تجاوز سيارة رالي؟! حقيقة المتداوَل يكشفها "يزيد الراجحي"

قال: أغلب مشاركي فئة "الكلاسيكية" هواة مبتدئون ولهم خط مسار مخصّص

كشف بطل الراليات السعودي، يزيد الراجحي، حقيقة ما أُثير في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سائق "الداتسون" الذي تجاوز أحد متسابقي رالي داكار الدولي 2022 الجمعة الماضي، وكيف لسيارة عادية أن تتجاوز سيارة رالي مجهزة بأحدث التجهيزات العالمية التي ربما كلفت الملايين من الريالات.

تفصيلاً، أوضح "الراجحي"؛ أن سيارة متسابق الرالي الذي ظهر في المقطع، وتجاوزه سائق "الداتسون"، هي من فئة السيارات "الكلاسيكية" القديمة؛ بل إن بعضها قديم جداً؛ مشيراً إلى أن أغلب المشاركين في هذه الفئة هم "هواة مبتدئون" وبعضهم يشارك لأول مرة في الرالي، ولهم خط مسار مخصّص غير المسار المخصّص لمتسابقي رالي داكار الدولي الرسميين.

وأضاف: سيارات المتسابقين في فئة السيارات "الكلاسيكية" قديمة وغير مكلفة، كما يعتقد البعض، ويشترط موديلاتها من عام 2000م وما قبله، وأسعارها لا تتجاوز 60 ألف ريال، وأغلى ما في تلك السيارات هي تجهيزات نظام الأمان الداخلية".

وأشار "الراجحي"؛ عبر سنابه، إلى أن ترتيب المتسابق الذي تجاوزه الشاب جاء في المركز 56 في المرحلة الأخيرة من مراحل رالي داكار 2022.

وأكد "الراجحي"؛ أن سائق "الداتسون" كان بعيداً عن مسار متسابقي الرالي، ولم يكن يشكل خطراً على سائق الرالي، وأنه أمتعنا بتلك اللقطة التي تم تداولها سريعاً في منصات التواصل الاجتماعي، مهيباً بالجميع مستقبلاً الابتعاد عن مسارات الرالي منعاً لوقوع حوادث.

وكان سائق الداتسون الشاب "مشعل بن نايف الشلوي"؛ قد تحدث لـ"سبق"، أمس، قائلاً: "الذي حدث مصادفة دون أن يكون نابعاً من مُضايقة أو إساءة أو مُخاطرة، لكن نابعاً من عشق ومحبة لتلك الرياضة التي أوليها جُل الاهتمام منذُ عدة سنوات، وأحرص على متابعتها دون الرياضات الأخرى"، متمنياً أن يكون أحد المُشاركين فيها.

وأوضح "الشلوي"؛ أن مُصوّر الهليكوبتر زاد من حماسه ببعض العلامات التشجيعية لتجاوز متسابق رالي داكار؛ مشيراً إلى أنه لو أُتيحت له فرصة المشاركة في الرالي، فإنه سيحقّق المركز الأول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كيف لـ"داتسون" تجاوز سيارة رالي؟! حقيقة المتداوَل يكشفها "يزيد الراجحي"
سبق

كشف بطل الراليات السعودي، يزيد الراجحي، حقيقة ما أُثير في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سائق "الداتسون" الذي تجاوز أحد متسابقي رالي داكار الدولي 2022 الجمعة الماضي، وكيف لسيارة عادية أن تتجاوز سيارة رالي مجهزة بأحدث التجهيزات العالمية التي ربما كلفت الملايين من الريالات.

تفصيلاً، أوضح "الراجحي"؛ أن سيارة متسابق الرالي الذي ظهر في المقطع، وتجاوزه سائق "الداتسون"، هي من فئة السيارات "الكلاسيكية" القديمة؛ بل إن بعضها قديم جداً؛ مشيراً إلى أن أغلب المشاركين في هذه الفئة هم "هواة مبتدئون" وبعضهم يشارك لأول مرة في الرالي، ولهم خط مسار مخصّص غير المسار المخصّص لمتسابقي رالي داكار الدولي الرسميين.

وأضاف: سيارات المتسابقين في فئة السيارات "الكلاسيكية" قديمة وغير مكلفة، كما يعتقد البعض، ويشترط موديلاتها من عام 2000م وما قبله، وأسعارها لا تتجاوز 60 ألف ريال، وأغلى ما في تلك السيارات هي تجهيزات نظام الأمان الداخلية".

وأشار "الراجحي"؛ عبر سنابه، إلى أن ترتيب المتسابق الذي تجاوزه الشاب جاء في المركز 56 في المرحلة الأخيرة من مراحل رالي داكار 2022.

وأكد "الراجحي"؛ أن سائق "الداتسون" كان بعيداً عن مسار متسابقي الرالي، ولم يكن يشكل خطراً على سائق الرالي، وأنه أمتعنا بتلك اللقطة التي تم تداولها سريعاً في منصات التواصل الاجتماعي، مهيباً بالجميع مستقبلاً الابتعاد عن مسارات الرالي منعاً لوقوع حوادث.

وكان سائق الداتسون الشاب "مشعل بن نايف الشلوي"؛ قد تحدث لـ"سبق"، أمس، قائلاً: "الذي حدث مصادفة دون أن يكون نابعاً من مُضايقة أو إساءة أو مُخاطرة، لكن نابعاً من عشق ومحبة لتلك الرياضة التي أوليها جُل الاهتمام منذُ عدة سنوات، وأحرص على متابعتها دون الرياضات الأخرى"، متمنياً أن يكون أحد المُشاركين فيها.

وأوضح "الشلوي"؛ أن مُصوّر الهليكوبتر زاد من حماسه ببعض العلامات التشجيعية لتجاوز متسابق رالي داكار؛ مشيراً إلى أنه لو أُتيحت له فرصة المشاركة في الرالي، فإنه سيحقّق المركز الأول.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
10:00 AM

كيف لـ"داتسون" تجاوز سيارة رالي؟! حقيقة المتداوَل يكشفها "يزيد الراجحي"

قال: أغلب مشاركي فئة "الكلاسيكية" هواة مبتدئون ولهم خط مسار مخصّص

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
3
3,490

كشف بطل الراليات السعودي، يزيد الراجحي، حقيقة ما أُثير في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سائق "الداتسون" الذي تجاوز أحد متسابقي رالي داكار الدولي 2022 الجمعة الماضي، وكيف لسيارة عادية أن تتجاوز سيارة رالي مجهزة بأحدث التجهيزات العالمية التي ربما كلفت الملايين من الريالات.

تفصيلاً، أوضح "الراجحي"؛ أن سيارة متسابق الرالي الذي ظهر في المقطع، وتجاوزه سائق "الداتسون"، هي من فئة السيارات "الكلاسيكية" القديمة؛ بل إن بعضها قديم جداً؛ مشيراً إلى أن أغلب المشاركين في هذه الفئة هم "هواة مبتدئون" وبعضهم يشارك لأول مرة في الرالي، ولهم خط مسار مخصّص غير المسار المخصّص لمتسابقي رالي داكار الدولي الرسميين.

وأضاف: سيارات المتسابقين في فئة السيارات "الكلاسيكية" قديمة وغير مكلفة، كما يعتقد البعض، ويشترط موديلاتها من عام 2000م وما قبله، وأسعارها لا تتجاوز 60 ألف ريال، وأغلى ما في تلك السيارات هي تجهيزات نظام الأمان الداخلية".

وأشار "الراجحي"؛ عبر سنابه، إلى أن ترتيب المتسابق الذي تجاوزه الشاب جاء في المركز 56 في المرحلة الأخيرة من مراحل رالي داكار 2022.

وأكد "الراجحي"؛ أن سائق "الداتسون" كان بعيداً عن مسار متسابقي الرالي، ولم يكن يشكل خطراً على سائق الرالي، وأنه أمتعنا بتلك اللقطة التي تم تداولها سريعاً في منصات التواصل الاجتماعي، مهيباً بالجميع مستقبلاً الابتعاد عن مسارات الرالي منعاً لوقوع حوادث.

وكان سائق الداتسون الشاب "مشعل بن نايف الشلوي"؛ قد تحدث لـ"سبق"، أمس، قائلاً: "الذي حدث مصادفة دون أن يكون نابعاً من مُضايقة أو إساءة أو مُخاطرة، لكن نابعاً من عشق ومحبة لتلك الرياضة التي أوليها جُل الاهتمام منذُ عدة سنوات، وأحرص على متابعتها دون الرياضات الأخرى"، متمنياً أن يكون أحد المُشاركين فيها.

وأوضح "الشلوي"؛ أن مُصوّر الهليكوبتر زاد من حماسه ببعض العلامات التشجيعية لتجاوز متسابق رالي داكار؛ مشيراً إلى أنه لو أُتيحت له فرصة المشاركة في الرالي، فإنه سيحقّق المركز الأول.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,564
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,468
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,793
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,684

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة