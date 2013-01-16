كيف لـ"داتسون" تجاوز سيارة رالي؟! حقيقة المتداوَل يكشفها "يزيد الراجحي"

قال: أغلب مشاركي فئة "الكلاسيكية" هواة مبتدئون ولهم خط مسار مخصّص

كشف بطل الراليات السعودي، يزيد الراجحي، حقيقة ما أُثير في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سائق "الداتسون" الذي تجاوز أحد متسابقي رالي داكار الدولي 2022 الجمعة الماضي، وكيف لسيارة عادية أن تتجاوز سيارة رالي مجهزة بأحدث التجهيزات العالمية التي ربما كلفت الملايين من الريالات.

تفصيلاً، أوضح "الراجحي"؛ أن سيارة متسابق الرالي الذي ظهر في المقطع، وتجاوزه سائق "الداتسون"، هي من فئة السيارات "الكلاسيكية" القديمة؛ بل إن بعضها قديم جداً؛ مشيراً إلى أن أغلب المشاركين في هذه الفئة هم "هواة مبتدئون" وبعضهم يشارك لأول مرة في الرالي، ولهم خط مسار مخصّص غير المسار المخصّص لمتسابقي رالي داكار الدولي الرسميين.

وأضاف: سيارات المتسابقين في فئة السيارات "الكلاسيكية" قديمة وغير مكلفة، كما يعتقد البعض، ويشترط موديلاتها من عام 2000م وما قبله، وأسعارها لا تتجاوز 60 ألف ريال، وأغلى ما في تلك السيارات هي تجهيزات نظام الأمان الداخلية".

وأشار "الراجحي"؛ عبر سنابه، إلى أن ترتيب المتسابق الذي تجاوزه الشاب جاء في المركز 56 في المرحلة الأخيرة من مراحل رالي داكار 2022.

وأكد "الراجحي"؛ أن سائق "الداتسون" كان بعيداً عن مسار متسابقي الرالي، ولم يكن يشكل خطراً على سائق الرالي، وأنه أمتعنا بتلك اللقطة التي تم تداولها سريعاً في منصات التواصل الاجتماعي، مهيباً بالجميع مستقبلاً الابتعاد عن مسارات الرالي منعاً لوقوع حوادث.

وكان سائق الداتسون الشاب "مشعل بن نايف الشلوي"؛ قد تحدث لـ"سبق"، أمس، قائلاً: "الذي حدث مصادفة دون أن يكون نابعاً من مُضايقة أو إساءة أو مُخاطرة، لكن نابعاً من عشق ومحبة لتلك الرياضة التي أوليها جُل الاهتمام منذُ عدة سنوات، وأحرص على متابعتها دون الرياضات الأخرى"، متمنياً أن يكون أحد المُشاركين فيها.

وأوضح "الشلوي"؛ أن مُصوّر الهليكوبتر زاد من حماسه ببعض العلامات التشجيعية لتجاوز متسابق رالي داكار؛ مشيراً إلى أنه لو أُتيحت له فرصة المشاركة في الرالي، فإنه سيحقّق المركز الأول.