كورونا أم غارة جوية؟.. مصادر يمنية تُشكك في ظروف مصرع مندوب إيران لدى الحوثي

مصادر: مليشيا الحوثي لم تعلن عن أي إصابات جديدة بكورونا في مناطق سيطرتها

شكّكت مصادر يمنية، في ظروف وفاة مندوب إيران لدى مليشيا الحوثي، حسن إيرلو؛ وذلك بعد يومين من مغادرته صنعاء بموافقة سعودية ووساطة عراقية وعمانية.

وقال موقع "مأرب برس" الإخباري، لَقِيَ سفير طهران لدى مليشيا الحوثي حسن إيرلو، مصرعه في ظروف غامضة، بعد يومين من مغادرته للعاصمة صنعاء.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، وفاة سفير طهران لدى مليشيا الحوثي المدعو حسن إيرلو متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة أنباء إيران الرسمية "وكالة فارس"، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مليشيا الحوثي حسن إيرلو، قد توفي صباح اليوم الثلاثاء متأثرًا بإصابته بكورونا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول سعودي رفيع المستوى، أن السفير الإيراني لدى اليمن غادر صنعاء السبت في طائرة عراقية، سَمح لها السعوديون بالهبوط والإقلاع بعد وساطة عراقية وعمانية.

وأشارت إلى أن مغادرته صنعاء كانت بطلب من الحوثيين وفي ظل ظروف غامضة؛ إذ لم تتضح الأسباب وراء رغبة الحوثيين في رحيل السفير.

وأضاف "مأرب برس": كان التحالف العربي قد سمح بنقل إيرلو عبر مطار صنعاء الدولي، أمس الأول، دون أن يتم الإيضاح عن سبب سفره؛ عدا ما تم نشره عن إصابته بفيروس كورونا.

أصيب في غارة جوية

وحسب "مأرب برس"، رجّحت مصادر أمنية، أن إيرلو قد تَعَرّض لغارة جوية برفقة عدد من قيادات مليشيا الحوثي نهاية الأسبوع الماضي؛ مما أدى إلى مقتل عدد من القيادات الحوثية، وإصابة إيرلو إصابة بالغة.

واستغربت المصادر حديث بعض الوسائل الإعلامية عن أن وفاة إيرلو ناجمة عن إصابته بفيروس كورونا، في الوقت الذي لم تعلن فيه مليشيا الحوثي عن أي إصابات جديدة بكورونا في مناطق سيطرتها.