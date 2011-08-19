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أنباء عن تدهور صحة الرئيس الأفغاني في الإمارات

أشارت إلى دخوله مستشفى في أبو ظبي

نقل موقع "همشهري أونلاین" الإيراني، عن مصادر وصفها بـ"المطلعة"، أن "الرئيس الأفغاني أشرف غني دخل إلى مستشفى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأن صحته متدهورة".

وذكرت المصادر أن "غني دخل المستشفى لتلقي العلاج قبل ساعات قليلة"، دون مزيد من التفاصيل، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

الرئيسية/ أخبار العالم

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أنباء عن تدهور صحة الرئيس الأفغاني في الإمارات
سبق

نقل موقع "همشهري أونلاین" الإيراني، عن مصادر وصفها بـ"المطلعة"، أن "الرئيس الأفغاني أشرف غني دخل إلى مستشفى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأن صحته متدهورة".

وذكرت المصادر أن "غني دخل المستشفى لتلقي العلاج قبل ساعات قليلة"، دون مزيد من التفاصيل، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
08:06 PM

أنباء عن تدهور صحة الرئيس الأفغاني في الإمارات

أشارت إلى دخوله مستشفى في أبو ظبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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21,037

نقل موقع "همشهري أونلاین" الإيراني، عن مصادر وصفها بـ"المطلعة"، أن "الرئيس الأفغاني أشرف غني دخل إلى مستشفى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأن صحته متدهورة".

وذكرت المصادر أن "غني دخل المستشفى لتلقي العلاج قبل ساعات قليلة"، دون مزيد من التفاصيل، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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