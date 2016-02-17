حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الأهلي مع الفيحاء في الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث كان الفيحاء البادئ بالتسجيل في الدقيقة 60 عن طريق سلطان مندش. وأنقذ محترف الأهلي اليوسكي فريقه من الهزيمة بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 95 من عمر المباراة. وشهدت المباراة إضاعة مهاجم الأهلي عمر السومة لركلة جزاء بتسديدة يمينية وتصدى لها ستويكوفيتش حارس الفيحاء بصورة مميزة بالدقيقة 59. بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 26 كما ارتفع رصيد الفيحاء عند النقطة رقم 27.

"اليوسكي" ينقذ "الأهلي" بالتعادل مع "الفيحاء".. في "جولة يوم التأسيس" محمد السيّد سبق 2022-02-17 حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الأهلي مع الفيحاء في الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث كان الفيحاء البادئ بالتسجيل في الدقيقة 60 عن طريق سلطان مندش.



وأنقذ محترف الأهلي اليوسكي فريقه من الهزيمة بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 95 من عمر المباراة.



وشهدت المباراة إضاعة مهاجم الأهلي عمر السومة لركلة جزاء بتسديدة يمينية وتصدى لها ستويكوفيتش حارس الفيحاء بصورة مميزة بالدقيقة 59.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 26 كما ارتفع رصيد الفيحاء عند النقطة رقم 27.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 09:26 PM

"اليوسكي" ينقذ "الأهلي" بالتعادل مع "الفيحاء".. في "جولة يوم التأسيس" "السومة" أضاع ركلة جزاء





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حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الأهلي مع الفيحاء في الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث كان الفيحاء البادئ بالتسجيل في الدقيقة 60 عن طريق سلطان مندش.



وأنقذ محترف الأهلي اليوسكي فريقه من الهزيمة بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 95 من عمر المباراة.



وشهدت المباراة إضاعة مهاجم الأهلي عمر السومة لركلة جزاء بتسديدة يمينية وتصدى لها ستويكوفيتش حارس الفيحاء بصورة مميزة بالدقيقة 59.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 26 كما ارتفع رصيد الفيحاء عند النقطة رقم 27.