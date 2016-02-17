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"اليوسكي" ينقذ "الأهلي" بالتعادل مع "الفيحاء".. في "جولة يوم التأسيس"

"السومة" أضاع ركلة جزاء

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الأهلي مع الفيحاء في الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث كان الفيحاء البادئ بالتسجيل في الدقيقة 60 عن طريق سلطان مندش.

وأنقذ محترف الأهلي اليوسكي فريقه من الهزيمة بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة إضاعة مهاجم الأهلي عمر السومة لركلة جزاء بتسديدة يمينية وتصدى لها ستويكوفيتش حارس الفيحاء بصورة مميزة بالدقيقة 59.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 26 كما ارتفع رصيد الفيحاء عند النقطة رقم 27.

جولة يوم التأسيس الأهلي الفيحاء الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم التأسيس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"اليوسكي" ينقذ "الأهلي" بالتعادل مع "الفيحاء".. في "جولة يوم التأسيس"
سبق

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الأهلي مع الفيحاء في الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث كان الفيحاء البادئ بالتسجيل في الدقيقة 60 عن طريق سلطان مندش.

وأنقذ محترف الأهلي اليوسكي فريقه من الهزيمة بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة إضاعة مهاجم الأهلي عمر السومة لركلة جزاء بتسديدة يمينية وتصدى لها ستويكوفيتش حارس الفيحاء بصورة مميزة بالدقيقة 59.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 26 كما ارتفع رصيد الفيحاء عند النقطة رقم 27.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
09:26 PM

"اليوسكي" ينقذ "الأهلي" بالتعادل مع "الفيحاء".. في "جولة يوم التأسيس"

"السومة" أضاع ركلة جزاء

A A A
محمد السيّد - الرياض
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حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الأهلي مع الفيحاء في الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث كان الفيحاء البادئ بالتسجيل في الدقيقة 60 عن طريق سلطان مندش.

وأنقذ محترف الأهلي اليوسكي فريقه من الهزيمة بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة إضاعة مهاجم الأهلي عمر السومة لركلة جزاء بتسديدة يمينية وتصدى لها ستويكوفيتش حارس الفيحاء بصورة مميزة بالدقيقة 59.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 26 كما ارتفع رصيد الفيحاء عند النقطة رقم 27.

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200 مليار دولار ..

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142 مليون ..

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