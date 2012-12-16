"خالد الفيصل": أخي "عبدالله" أستاذي وملهمي وهو من رباني ورعاني طفلاً وشاباً ورجلاً

قال متأثراً في حفل جائزة الأمير الفيصل: كم افتقدتك!

بث حساب إمارة منطقة المكرمة، مقطع فيديو لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ‫خالد الفيصل وهو متأثر خلال حديثه عن الأمير الراحل الأمير عبدالله الفيصل في حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل.

وقال الأمير خالد الفيصل ولا تكاد الكلمات تخرج من فيه متأثراً عندما تذكر أخاه الأمير عبدالله الفيصل: "هو أخي وأستاذي وملهمي وهو من رباني وهو قدوتي والذي رعاني طفلاً وشاباً ورجلاً، رحمة الله عليك، كم افتقدتك!".

جاء ذلك خلال تكريم أمير منطقة مكة ‫خالد الفيصل للفائزين بـ"جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي" في موسمها الثالث، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي.