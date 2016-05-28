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شاهد.. جولة رسمية على "مكاتب خدمات البلدية برنية" تستمع للأهالي

فيما اطلع "السبيعي" على سير العمل بالمشاريع وناقش احتياحات الهجر والقرى

قام رئيس بلدية محافظة رنية المهندس "مطلق بن فرحان السبيعي"، بجولة تفقدية لمكتب خدمات البلدية بكل من "مراكز الأملح والغافة والعويلة والعفيرية وخدان والقرى التابعة لها"، يرافقه مدير المشاريع ومدير إدارة الخدمات ومدير إدارة التشغيل والصيانة ومدير النظافة.

كما التقى رئيس البلدية بالمواطنين؛ حيث استمع لمطالبهم ووقف عليها ميدانياً.

واطلع "السبيعي" على سير العمل في عدد من المشاريع، حيث ناقش مع رؤساء تلك المراكز مختلف احتياجات القرى والهجر التابعة لها من المشروعات والخدمات التي تهدف إلى خدمة المواطنين.

وأكّد أن هذه الجولة التفقدية تأتي استمراراً لجهود البلدية في المتابعة الرقابية والوقوف على احتياجات المحافظة ومراكزها الخدمية، مشدّدًا على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال والملاحظات ووفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة بما يحقق الاستفادة من جميع المشاريع بالمحافظة، مؤكدًا استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأعمال الميدانية والمشاريع الجاري تنفيذها.

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شاهد.. جولة رسمية على "مكاتب خدمات البلدية برنية" تستمع للأهالي
سبق

قام رئيس بلدية محافظة رنية المهندس "مطلق بن فرحان السبيعي"، بجولة تفقدية لمكتب خدمات البلدية بكل من "مراكز الأملح والغافة والعويلة والعفيرية وخدان والقرى التابعة لها"، يرافقه مدير المشاريع ومدير إدارة الخدمات ومدير إدارة التشغيل والصيانة ومدير النظافة.

كما التقى رئيس البلدية بالمواطنين؛ حيث استمع لمطالبهم ووقف عليها ميدانياً.

واطلع "السبيعي" على سير العمل في عدد من المشاريع، حيث ناقش مع رؤساء تلك المراكز مختلف احتياجات القرى والهجر التابعة لها من المشروعات والخدمات التي تهدف إلى خدمة المواطنين.

وأكّد أن هذه الجولة التفقدية تأتي استمراراً لجهود البلدية في المتابعة الرقابية والوقوف على احتياجات المحافظة ومراكزها الخدمية، مشدّدًا على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال والملاحظات ووفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة بما يحقق الاستفادة من جميع المشاريع بالمحافظة، مؤكدًا استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأعمال الميدانية والمشاريع الجاري تنفيذها.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
02:47 PM

شاهد.. جولة رسمية على "مكاتب خدمات البلدية برنية" تستمع للأهالي

فيما اطلع "السبيعي" على سير العمل بالمشاريع وناقش احتياحات الهجر والقرى

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عمر السبيعي - رنية
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قام رئيس بلدية محافظة رنية المهندس "مطلق بن فرحان السبيعي"، بجولة تفقدية لمكتب خدمات البلدية بكل من "مراكز الأملح والغافة والعويلة والعفيرية وخدان والقرى التابعة لها"، يرافقه مدير المشاريع ومدير إدارة الخدمات ومدير إدارة التشغيل والصيانة ومدير النظافة.

كما التقى رئيس البلدية بالمواطنين؛ حيث استمع لمطالبهم ووقف عليها ميدانياً.

واطلع "السبيعي" على سير العمل في عدد من المشاريع، حيث ناقش مع رؤساء تلك المراكز مختلف احتياجات القرى والهجر التابعة لها من المشروعات والخدمات التي تهدف إلى خدمة المواطنين.

وأكّد أن هذه الجولة التفقدية تأتي استمراراً لجهود البلدية في المتابعة الرقابية والوقوف على احتياجات المحافظة ومراكزها الخدمية، مشدّدًا على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال والملاحظات ووفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة بما يحقق الاستفادة من جميع المشاريع بالمحافظة، مؤكدًا استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأعمال الميدانية والمشاريع الجاري تنفيذها.

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