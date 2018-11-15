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في واشنطن .. اجتماع رفيع المستوى بين دول الخليج والولايات المتحدة والأردن

لتطوير إستراتيجية لتحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي لمكافحة الإرهاب

استضافت الولايات المتحدة في العاصمة واشنطن، اجتماعاً بشأن تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي (ميسا).

وبحسب بيان للناطقة باسم "الخارجية" الأمريكية، فقد ناقش مسؤولون من كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن والولايات المتحدة الأمريكية التطورات الإقليمية، إضافة إلى التعاون في الجهود المبذولة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمتعلقة بالطاقة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تطوير إستراتيجية لتحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي لمكافحة الإرهاب.

وكانت القمة العربية - الإسلامية - الأمريكية التي استضافتها الرياض خلال الفترة من 24 ـ 25 / 8 / 1438هـ، قد دعت إلى إنشاء تحالف إستراتيجي للشرق الأوسط.

وأضاف البيان، أن الاجتماع تضمن مناقشات حول الوضع في سوريا، والدفاع الجوي في شبه الجزيرة العربية، وموجزاً للتعاون متعدّد الأطراف بين الدول المعنية.

واشنطن دول الخليج الولايات المتحدة الأردن

الرئيسية/ أخبار العالم

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في واشنطن .. اجتماع رفيع المستوى بين دول الخليج والولايات المتحدة والأردن
سبق

استضافت الولايات المتحدة في العاصمة واشنطن، اجتماعاً بشأن تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي (ميسا).

وبحسب بيان للناطقة باسم "الخارجية" الأمريكية، فقد ناقش مسؤولون من كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن والولايات المتحدة الأمريكية التطورات الإقليمية، إضافة إلى التعاون في الجهود المبذولة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمتعلقة بالطاقة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تطوير إستراتيجية لتحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي لمكافحة الإرهاب.

وكانت القمة العربية - الإسلامية - الأمريكية التي استضافتها الرياض خلال الفترة من 24 ـ 25 / 8 / 1438هـ، قد دعت إلى إنشاء تحالف إستراتيجي للشرق الأوسط.

وأضاف البيان، أن الاجتماع تضمن مناقشات حول الوضع في سوريا، والدفاع الجوي في شبه الجزيرة العربية، وموجزاً للتعاون متعدّد الأطراف بين الدول المعنية.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
01:12 PM

في واشنطن .. اجتماع رفيع المستوى بين دول الخليج والولايات المتحدة والأردن

لتطوير إستراتيجية لتحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي لمكافحة الإرهاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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استضافت الولايات المتحدة في العاصمة واشنطن، اجتماعاً بشأن تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي (ميسا).

وبحسب بيان للناطقة باسم "الخارجية" الأمريكية، فقد ناقش مسؤولون من كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن والولايات المتحدة الأمريكية التطورات الإقليمية، إضافة إلى التعاون في الجهود المبذولة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمتعلقة بالطاقة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تطوير إستراتيجية لتحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي لمكافحة الإرهاب.

وكانت القمة العربية - الإسلامية - الأمريكية التي استضافتها الرياض خلال الفترة من 24 ـ 25 / 8 / 1438هـ، قد دعت إلى إنشاء تحالف إستراتيجي للشرق الأوسط.

وأضاف البيان، أن الاجتماع تضمن مناقشات حول الوضع في سوريا، والدفاع الجوي في شبه الجزيرة العربية، وموجزاً للتعاون متعدّد الأطراف بين الدول المعنية.

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