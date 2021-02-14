النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يوماً بدءاً من مساء اليوم الأحد

البحر الأحمر: الجزيرة الرئيسية لـ"كورال بلوم" واحدة من 22 جزيرة اختيرت بعناية

11 فندقا والمرحلة الأولى تشمل 8 مشروعات بينها مدينة الموظفين والمنتجع الصحراوي

قالت شركة البحر الأحمر للتطوير المالكة لمشروع البحر الأحمر أحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، والذي يضع المملكة العربية السعودية في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" اليوم إن الجزيرة الرئيسية التي تحتضن "كورال بلوم"، هي واحدة من 22 جزيرة اختِيرت بعناية لتطوير وجهة عالمية متجددة تسهم في تحقيق #رؤية_السعودية_2030.

وأرفقت الشركة بالتغريدة صورة لجزيرة "شريرة" التي تضم 11 فندقاً ضمن تصاميم كورال بلوم، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل منتجعات جزيرة شريرة ومدينة الموظفين والمنتجع الصحراوي والقرية السكنية العمالية ومنتجع جزيرة شيبارة ومنتجعات جزيرة أمهات الشيخ والمنتج الجبلي ومطار مشروع البحر الأحمر الدولي.

شركة البحر الأحمر للتطوير كورال بلوم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البحر الأحمر: الجزيرة الرئيسية لـ"كورال بلوم" واحدة من 22 جزيرة اختيرت بعناية
سبق

قالت شركة البحر الأحمر للتطوير المالكة لمشروع البحر الأحمر أحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، والذي يضع المملكة العربية السعودية في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" اليوم إن الجزيرة الرئيسية التي تحتضن "كورال بلوم"، هي واحدة من 22 جزيرة اختِيرت بعناية لتطوير وجهة عالمية متجددة تسهم في تحقيق #رؤية_السعودية_2030.

وأرفقت الشركة بالتغريدة صورة لجزيرة "شريرة" التي تضم 11 فندقاً ضمن تصاميم كورال بلوم، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل منتجعات جزيرة شريرة ومدينة الموظفين والمنتجع الصحراوي والقرية السكنية العمالية ومنتجع جزيرة شيبارة ومنتجعات جزيرة أمهات الشيخ والمنتج الجبلي ومطار مشروع البحر الأحمر الدولي.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
03:18 PM

البحر الأحمر: الجزيرة الرئيسية لـ"كورال بلوم" واحدة من 22 جزيرة اختيرت بعناية

11 فندقا والمرحلة الأولى تشمل 8 مشروعات بينها مدينة الموظفين والمنتجع الصحراوي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
461

قالت شركة البحر الأحمر للتطوير المالكة لمشروع البحر الأحمر أحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، والذي يضع المملكة العربية السعودية في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" اليوم إن الجزيرة الرئيسية التي تحتضن "كورال بلوم"، هي واحدة من 22 جزيرة اختِيرت بعناية لتطوير وجهة عالمية متجددة تسهم في تحقيق #رؤية_السعودية_2030.

وأرفقت الشركة بالتغريدة صورة لجزيرة "شريرة" التي تضم 11 فندقاً ضمن تصاميم كورال بلوم، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل منتجعات جزيرة شريرة ومدينة الموظفين والمنتجع الصحراوي والقرية السكنية العمالية ومنتجع جزيرة شيبارة ومنتجعات جزيرة أمهات الشيخ والمنتج الجبلي ومطار مشروع البحر الأحمر الدولي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,086
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,500
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,777
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,470

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة