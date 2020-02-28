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"الصحة": في السعودية لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا الجديد".. والصين سجلت أقل حالات اليوم

أكدت وزارة الصحة، أنه -بفضل الله- لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس ‫#كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

‏وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم (83387)، تعافى منهم (36606)؛ بينما سجلت الصين اليوم (327) حالة، وهو أقل عدد حالات يومي سجلته الصين منذ شهر.

‏ودعت الوزارةُ الجميعَ إلى التواصل مع 937 في حال وجود أي استفسار.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد الصين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": في السعودية لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا الجديد".. والصين سجلت أقل حالات اليوم
سبق

أكدت وزارة الصحة، أنه -بفضل الله- لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس ‫#كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

‏وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم (83387)، تعافى منهم (36606)؛ بينما سجلت الصين اليوم (327) حالة، وهو أقل عدد حالات يومي سجلته الصين منذ شهر.

‏ودعت الوزارةُ الجميعَ إلى التواصل مع 937 في حال وجود أي استفسار.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
07:59 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
08:26 PM

"الصحة": في السعودية لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا الجديد".. والصين سجلت أقل حالات اليوم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
936

أكدت وزارة الصحة، أنه -بفضل الله- لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس ‫#كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

‏وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم (83387)، تعافى منهم (36606)؛ بينما سجلت الصين اليوم (327) حالة، وهو أقل عدد حالات يومي سجلته الصين منذ شهر.

‏ودعت الوزارةُ الجميعَ إلى التواصل مع 937 في حال وجود أي استفسار.

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