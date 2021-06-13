النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السوق المالية" تستقبل طلبات المتقدمين لبرنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

بنسخته التاسعة ابتداءً من اليوم وتمتد حتى 4 يوليو لعام 2021م

‬أعلنت هيئة السوق المالية إطلاق برنامجها التدريبي لتأهيل الخريجين المتفوقين بنسخته التاسعة وبدء التسجيل ابتداءً من تاريخ 13 يونيو لعام 2021م، وتمتد فترة استقبال طلبات المتقدمين حتى 4 يوليو لعام 2021م.

ويأتي إطلاق البرنامج إيماناً من الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية ونظراً إلى ما يمثله رأس المال البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية، وتسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولًا إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في القطاع ويعزز من تطوير السوق المالية.

وأوضح وكيل الهيئة للموارد المؤسسية عبدالله شيبة الحمد، أن البرنامج يعد إحدى المبادرات التي تنفذها الهيئة انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه قطاع الأوراق المالية، مبيناً أن الهيئة أطلقت البرنامج لأول مرة عام 2014م، حيث قامت منذ انطلاقته بتأهيل أكثر من 234 شاباً وشابة، وتؤمن بأن بناء الكفاءات الوطنية في القطاع المالي هو أحد بذور النجاح في السوق المالية السعودية.

فيما أكدت الهيئة عزمها تمكين القدرات وتبني أحدث الأساليب وأفضل البرامج التطويرية لبناء الكوادر الوطنية في السوق المالية؛ بهدف تلبية احتياجات القطاع ورفع جودة خدماته.

ودعت الراغبين بالاطلاع على المزيد من المعلومات حول البرنامج والشروط ومتطلبات الانضمام زيارة الرابط: https://careers.cma.org.sa/ar/page/gdp-program.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"السوق المالية" تستقبل طلبات المتقدمين لبرنامج تأهيل الخريجين المتفوقين
سبق

‬أعلنت هيئة السوق المالية إطلاق برنامجها التدريبي لتأهيل الخريجين المتفوقين بنسخته التاسعة وبدء التسجيل ابتداءً من تاريخ 13 يونيو لعام 2021م، وتمتد فترة استقبال طلبات المتقدمين حتى 4 يوليو لعام 2021م.

ويأتي إطلاق البرنامج إيماناً من الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية ونظراً إلى ما يمثله رأس المال البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية، وتسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولًا إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في القطاع ويعزز من تطوير السوق المالية.

وأوضح وكيل الهيئة للموارد المؤسسية عبدالله شيبة الحمد، أن البرنامج يعد إحدى المبادرات التي تنفذها الهيئة انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه قطاع الأوراق المالية، مبيناً أن الهيئة أطلقت البرنامج لأول مرة عام 2014م، حيث قامت منذ انطلاقته بتأهيل أكثر من 234 شاباً وشابة، وتؤمن بأن بناء الكفاءات الوطنية في القطاع المالي هو أحد بذور النجاح في السوق المالية السعودية.

فيما أكدت الهيئة عزمها تمكين القدرات وتبني أحدث الأساليب وأفضل البرامج التطويرية لبناء الكوادر الوطنية في السوق المالية؛ بهدف تلبية احتياجات القطاع ورفع جودة خدماته.

ودعت الراغبين بالاطلاع على المزيد من المعلومات حول البرنامج والشروط ومتطلبات الانضمام زيارة الرابط: https://careers.cma.org.sa/ar/page/gdp-program.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
06:51 PM

"السوق المالية" تستقبل طلبات المتقدمين لبرنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

بنسخته التاسعة ابتداءً من اليوم وتمتد حتى 4 يوليو لعام 2021م

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
422

‬أعلنت هيئة السوق المالية إطلاق برنامجها التدريبي لتأهيل الخريجين المتفوقين بنسخته التاسعة وبدء التسجيل ابتداءً من تاريخ 13 يونيو لعام 2021م، وتمتد فترة استقبال طلبات المتقدمين حتى 4 يوليو لعام 2021م.

ويأتي إطلاق البرنامج إيماناً من الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية ونظراً إلى ما يمثله رأس المال البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية، وتسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولًا إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في القطاع ويعزز من تطوير السوق المالية.

وأوضح وكيل الهيئة للموارد المؤسسية عبدالله شيبة الحمد، أن البرنامج يعد إحدى المبادرات التي تنفذها الهيئة انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه قطاع الأوراق المالية، مبيناً أن الهيئة أطلقت البرنامج لأول مرة عام 2014م، حيث قامت منذ انطلاقته بتأهيل أكثر من 234 شاباً وشابة، وتؤمن بأن بناء الكفاءات الوطنية في القطاع المالي هو أحد بذور النجاح في السوق المالية السعودية.

فيما أكدت الهيئة عزمها تمكين القدرات وتبني أحدث الأساليب وأفضل البرامج التطويرية لبناء الكوادر الوطنية في السوق المالية؛ بهدف تلبية احتياجات القطاع ورفع جودة خدماته.

ودعت الراغبين بالاطلاع على المزيد من المعلومات حول البرنامج والشروط ومتطلبات الانضمام زيارة الرابط: https://careers.cma.org.sa/ar/page/gdp-program.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,545
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,141
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,738

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة