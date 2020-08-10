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هيئة الملكية الفكرية تطلب المرئيات حول لائحة ترخيص ممارسة أعمالها

المشروع يهدف لتأهيل الممارسين والمتخصصين والمهتمين بالعمل في المهنـة

طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مرئيات العموم حول مشروع ترخيص ممارسـة أعمال الملكية الفكريـة.

ويهدف مشروع لائحة ترخيص ممارسـة أعمال الملكية الفكريـة إلى تنظيم أعمال مقدمي طلبـات الملكية الفكريـة نيابة عن الغير أمام الهيئـة، وتأهيل الممارسين والمتخصصين والمهتمين في ممارسة المهنـة والترخيص لهم.

ودعت الهيئة المهتمين من القطاعين الحكومي والخاص من الجهات والأفراد لإبداء المرئيات حول "مشروع لائحة ترخيص ممارسة أعمال الملكية الفكرية" وتقديم الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل نهاية يوم الأحد 04-01-1442هـ (الموافق 23-08-2020م)، وذلك بإرسالها إلى بريد الهيئة saip@saip.gov.sa مع إدراج اسم الشخص أو المؤسسة المقدمة للمرئيات، عبر موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية saip.gov.sa.

وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى زيادة عدد الممارسين المؤهلين لمهنـة وكيل أعمال الملكية الفكرية لتغطية احتياج السوق المحلي، والإشراف ومتابعة أداء الوكلاء العاملين في المجال ودعمهم، لتسهيل ممارسة النشاط وتعزيز ثقة المستفيد بالوكيل المرخص إضافة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين "محلياً وخارجيا"، من خلال المتخصصين المؤهلين والمرخص لهم.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعمل على تنميـة مجالات أعمال الملكية الفكريـة، وتعزيز التنافسية بين الوكلاء لتقديم خدمات نوعية للمستفيدين وتنميـة الاقتصـاد الوطني بها، وتشجيـع الأفراد وتمكين أصحاب التخصصات ذات العلاقة في ممارسـة المهنة لبناء سوق مستدام في هذه المهنة.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الملكية الفكرية تطلب المرئيات حول لائحة ترخيص ممارسة أعمالها
سبق

طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مرئيات العموم حول مشروع ترخيص ممارسـة أعمال الملكية الفكريـة.

ويهدف مشروع لائحة ترخيص ممارسـة أعمال الملكية الفكريـة إلى تنظيم أعمال مقدمي طلبـات الملكية الفكريـة نيابة عن الغير أمام الهيئـة، وتأهيل الممارسين والمتخصصين والمهتمين في ممارسة المهنـة والترخيص لهم.

ودعت الهيئة المهتمين من القطاعين الحكومي والخاص من الجهات والأفراد لإبداء المرئيات حول "مشروع لائحة ترخيص ممارسة أعمال الملكية الفكرية" وتقديم الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل نهاية يوم الأحد 04-01-1442هـ (الموافق 23-08-2020م)، وذلك بإرسالها إلى بريد الهيئة saip@saip.gov.sa مع إدراج اسم الشخص أو المؤسسة المقدمة للمرئيات، عبر موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية saip.gov.sa.

وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى زيادة عدد الممارسين المؤهلين لمهنـة وكيل أعمال الملكية الفكرية لتغطية احتياج السوق المحلي، والإشراف ومتابعة أداء الوكلاء العاملين في المجال ودعمهم، لتسهيل ممارسة النشاط وتعزيز ثقة المستفيد بالوكيل المرخص إضافة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين "محلياً وخارجيا"، من خلال المتخصصين المؤهلين والمرخص لهم.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعمل على تنميـة مجالات أعمال الملكية الفكريـة، وتعزيز التنافسية بين الوكلاء لتقديم خدمات نوعية للمستفيدين وتنميـة الاقتصـاد الوطني بها، وتشجيـع الأفراد وتمكين أصحاب التخصصات ذات العلاقة في ممارسـة المهنة لبناء سوق مستدام في هذه المهنة.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
04:08 PM

هيئة الملكية الفكرية تطلب المرئيات حول لائحة ترخيص ممارسة أعمالها

المشروع يهدف لتأهيل الممارسين والمتخصصين والمهتمين بالعمل في المهنـة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مرئيات العموم حول مشروع ترخيص ممارسـة أعمال الملكية الفكريـة.

ويهدف مشروع لائحة ترخيص ممارسـة أعمال الملكية الفكريـة إلى تنظيم أعمال مقدمي طلبـات الملكية الفكريـة نيابة عن الغير أمام الهيئـة، وتأهيل الممارسين والمتخصصين والمهتمين في ممارسة المهنـة والترخيص لهم.

ودعت الهيئة المهتمين من القطاعين الحكومي والخاص من الجهات والأفراد لإبداء المرئيات حول "مشروع لائحة ترخيص ممارسة أعمال الملكية الفكرية" وتقديم الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل نهاية يوم الأحد 04-01-1442هـ (الموافق 23-08-2020م)، وذلك بإرسالها إلى بريد الهيئة saip@saip.gov.sa مع إدراج اسم الشخص أو المؤسسة المقدمة للمرئيات، عبر موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية saip.gov.sa.

وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى زيادة عدد الممارسين المؤهلين لمهنـة وكيل أعمال الملكية الفكرية لتغطية احتياج السوق المحلي، والإشراف ومتابعة أداء الوكلاء العاملين في المجال ودعمهم، لتسهيل ممارسة النشاط وتعزيز ثقة المستفيد بالوكيل المرخص إضافة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين "محلياً وخارجيا"، من خلال المتخصصين المؤهلين والمرخص لهم.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعمل على تنميـة مجالات أعمال الملكية الفكريـة، وتعزيز التنافسية بين الوكلاء لتقديم خدمات نوعية للمستفيدين وتنميـة الاقتصـاد الوطني بها، وتشجيـع الأفراد وتمكين أصحاب التخصصات ذات العلاقة في ممارسـة المهنة لبناء سوق مستدام في هذه المهنة.

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