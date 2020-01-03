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غدًا.. "جدة" تحتضن حفل افتتاح "رالي داكار السعودية"

تحتضن "قرية داكار" في كورنيش جدة الشمالي، غدًا السبت، حفل الافتتاح الرسمي لرالي داكار السعودية 2020، الذي ينطلق الأحد 5 يناير حتى 17 يناير.

وأعلن حساب هيئة الرياضة عبر تويتر عن ذلك، عبر تغريدة كتب فيها: "بحضور الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ تشهد "قرية داكار" في كورنيش جدة الشمالي، غدًا السبت؛ حفل الافتتاح الرسمي لرالي داكار السعودية 2020، الذي ينطلق الأحد 5 يناير ويستمر حتى 17 يناير".

قرية داكار رالي داكار السعودية 2020 كورنيش جدة الشمالي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غدًا.. "جدة" تحتضن حفل افتتاح "رالي داكار السعودية"
سبق

تحتضن "قرية داكار" في كورنيش جدة الشمالي، غدًا السبت، حفل الافتتاح الرسمي لرالي داكار السعودية 2020، الذي ينطلق الأحد 5 يناير حتى 17 يناير.

وأعلن حساب هيئة الرياضة عبر تويتر عن ذلك، عبر تغريدة كتب فيها: "بحضور الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ تشهد "قرية داكار" في كورنيش جدة الشمالي، غدًا السبت؛ حفل الافتتاح الرسمي لرالي داكار السعودية 2020، الذي ينطلق الأحد 5 يناير ويستمر حتى 17 يناير".

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
04:20 PM

غدًا.. "جدة" تحتضن حفل افتتاح "رالي داكار السعودية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تحتضن "قرية داكار" في كورنيش جدة الشمالي، غدًا السبت، حفل الافتتاح الرسمي لرالي داكار السعودية 2020، الذي ينطلق الأحد 5 يناير حتى 17 يناير.

وأعلن حساب هيئة الرياضة عبر تويتر عن ذلك، عبر تغريدة كتب فيها: "بحضور الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ تشهد "قرية داكار" في كورنيش جدة الشمالي، غدًا السبت؛ حفل الافتتاح الرسمي لرالي داكار السعودية 2020، الذي ينطلق الأحد 5 يناير ويستمر حتى 17 يناير".

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