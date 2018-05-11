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ليبيا: استخدام بلازما المتعافين من كورونا لعلاج المصابين بالفيروس

وافقت اللجنة الوطنية الليبية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية، على استخدام بلازما الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا كمصدر للعلاج.

وجاءت الموافقة، عقب تقديم مقترح من قِبَل اللجنة العلمية الاستشارية المشكّلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، باستخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا في علاج إصابات الفيروس؛ بحسب بيان المركز اليوم الاثنين.

واشترطت اللجنة موافقة المصاب قبل استعمال البلازما في عملية العلاج.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ليبيا: استخدام بلازما المتعافين من كورونا لعلاج المصابين بالفيروس
سبق

وافقت اللجنة الوطنية الليبية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية، على استخدام بلازما الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا كمصدر للعلاج.

وجاءت الموافقة، عقب تقديم مقترح من قِبَل اللجنة العلمية الاستشارية المشكّلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، باستخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا في علاج إصابات الفيروس؛ بحسب بيان المركز اليوم الاثنين.

واشترطت اللجنة موافقة المصاب قبل استعمال البلازما في عملية العلاج.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
10:29 AM

ليبيا: استخدام بلازما المتعافين من كورونا لعلاج المصابين بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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وافقت اللجنة الوطنية الليبية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية، على استخدام بلازما الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا كمصدر للعلاج.

وجاءت الموافقة، عقب تقديم مقترح من قِبَل اللجنة العلمية الاستشارية المشكّلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، باستخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا في علاج إصابات الفيروس؛ بحسب بيان المركز اليوم الاثنين.

واشترطت اللجنة موافقة المصاب قبل استعمال البلازما في عملية العلاج.

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