النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الألماني نيكولاس: العمل الذي يقوم به نادي الصقور السعودي أحدث نقلة نوعية كبيرة

أكد أن التنظيم رائع ويستحق الإشادة

أكد الألماني باريم نيكولاس المشارك في النسخة الأولى للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال الرياض حتى الخامس من سبتمبر المقبل، أن منافسات الصقور شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية.

وقال: "أتابع منافسات الصقور منذ زمن بعيد، وتحديداً منذ عام 1994، حيث سبق وزرت المملكة وشاركت في العديد من المسابقات الخاصة بالصقور، ويبدو أن هنالك عملاً كبيراً يتم من قبل نادي الصقور السعودي أدى لهذا التطور والاختلاف الكبير، حيث نجح المسؤولون في إحداث نقلة نوعية كبيرة".

وعن الاختلاف الذي وجده خلال زيارته السابقة للمملكة، قال: "وجدت اختلافاً ملحوظاً، لعل أبرز مظاهر ذلك الاختلاف التطور في كثير من الشؤون"، مؤكداً أن التنظيم الرائع يظل سمة تستحق الإشادة.

وأضاف "أنا سعيد بالتواجد هنا، وأشكر القائمين على حسن الاستضافة والتسهيلات الكبيرة التي وجدناها"، مشيراً إلى مشاركته في هذه التظاهرة الدولية بـ 26 صقراً في المعرض، وسبعة صقور أخرى في المزاد.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الألماني نيكولاس: العمل الذي يقوم به نادي الصقور السعودي أحدث نقلة نوعية كبيرة
سبق

أكد الألماني باريم نيكولاس المشارك في النسخة الأولى للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال الرياض حتى الخامس من سبتمبر المقبل، أن منافسات الصقور شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية.

وقال: "أتابع منافسات الصقور منذ زمن بعيد، وتحديداً منذ عام 1994، حيث سبق وزرت المملكة وشاركت في العديد من المسابقات الخاصة بالصقور، ويبدو أن هنالك عملاً كبيراً يتم من قبل نادي الصقور السعودي أدى لهذا التطور والاختلاف الكبير، حيث نجح المسؤولون في إحداث نقلة نوعية كبيرة".

وعن الاختلاف الذي وجده خلال زيارته السابقة للمملكة، قال: "وجدت اختلافاً ملحوظاً، لعل أبرز مظاهر ذلك الاختلاف التطور في كثير من الشؤون"، مؤكداً أن التنظيم الرائع يظل سمة تستحق الإشادة.

وأضاف "أنا سعيد بالتواجد هنا، وأشكر القائمين على حسن الاستضافة والتسهيلات الكبيرة التي وجدناها"، مشيراً إلى مشاركته في هذه التظاهرة الدولية بـ 26 صقراً في المعرض، وسبعة صقور أخرى في المزاد.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
10:53 PM

الألماني نيكولاس: العمل الذي يقوم به نادي الصقور السعودي أحدث نقلة نوعية كبيرة

أكد أن التنظيم رائع ويستحق الإشادة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
55

أكد الألماني باريم نيكولاس المشارك في النسخة الأولى للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال الرياض حتى الخامس من سبتمبر المقبل، أن منافسات الصقور شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية.

وقال: "أتابع منافسات الصقور منذ زمن بعيد، وتحديداً منذ عام 1994، حيث سبق وزرت المملكة وشاركت في العديد من المسابقات الخاصة بالصقور، ويبدو أن هنالك عملاً كبيراً يتم من قبل نادي الصقور السعودي أدى لهذا التطور والاختلاف الكبير، حيث نجح المسؤولون في إحداث نقلة نوعية كبيرة".

وعن الاختلاف الذي وجده خلال زيارته السابقة للمملكة، قال: "وجدت اختلافاً ملحوظاً، لعل أبرز مظاهر ذلك الاختلاف التطور في كثير من الشؤون"، مؤكداً أن التنظيم الرائع يظل سمة تستحق الإشادة.

وأضاف "أنا سعيد بالتواجد هنا، وأشكر القائمين على حسن الاستضافة والتسهيلات الكبيرة التي وجدناها"، مشيراً إلى مشاركته في هذه التظاهرة الدولية بـ 26 صقراً في المعرض، وسبعة صقور أخرى في المزاد.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,094
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,460
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,719
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,597

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة