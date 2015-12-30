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كورونا في ألمانيا: 22459 إصابة جديدة و1129 وفاة

طبقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 22459 حالة إلى مليون و687185.

وأضاف المعهد أنه سجّل 1129 وفاة ناجمة عن الفيروس؛ ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 32107.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا في ألمانيا: 22459 إصابة جديدة و1129 وفاة
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 22459 حالة إلى مليون و687185.

وأضاف المعهد أنه سجّل 1129 وفاة ناجمة عن الفيروس؛ ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 32107.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
08:41 AM

كورونا في ألمانيا: 22459 إصابة جديدة و1129 وفاة

طبقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برلين
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 22459 حالة إلى مليون و687185.

وأضاف المعهد أنه سجّل 1129 وفاة ناجمة عن الفيروس؛ ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 32107.

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